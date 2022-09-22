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Вакцинация от гриппа в Нижнем Тагиле: кому бесплатна, где поставить и сколько стоит

Сегодня, 05:49
Фото: 1MI
С начала сентября в России началась вакцинация от гриппа. Когда и где можно поставить прививку в Нижнем Тагиле, сколько она стоит и кому положена бесплатно — в материале TagilCity.ru.

Сроки вакцинации от гриппа в Нижнем Тагиле

Оптимальный период для вакцинации от гриппа — с начала сентября до конца ноября, рассказали редакции TagilCity.ru в тагильских больницах.

Иммунитет после постановки прививки вырабатывается в течении двух недель, поэтому в этот период следует избегать посещения многолюдных мест, контакта с инфицированными людьми. Также рекомендовано соблюдать масочный режим, — предупредили в Городской больнице № 1 Нижнего Тагила.

Вакцина от гриппа совместима с другими сезонными прививками. Интервал между ними должен составлять один месяц.

Какую вакцину от гриппа ставят в Нижнем Тагиле

Для бесплатной вакцинации от гриппа в тагильских медучреждениях используют препарат «Совигрипп». В Демидовской городской больнице добавили, что детям и беременным женщинам ставят иную вакцину — «Ультрикс квадри».

Кому положена бесплатная прививка от гриппа

Бесплатная вакцинация, финансируемая из средств федерального бюджета, положена следующим категориям тагильчан:

  • детям от 6 месяцев до 18 лет;
  • беременным;
  • пенсионерам старше 60 лет;
  • людям, имеющим хронические заболевания;
  • студентам;
  • педагогам;
  • работникам ЖКХ, общественного транспорта, торговли и общепита;
  • сотрудникам МФЦ;
  • госслужащим.

Остальные тагильчане могут приобрести препарат в местных аптеках. Важно поставить прививку в день покупки. При этом необходимо показать медработнику чек с датой и временем приобретения вакцины.

Лучше поставить прививку в течение часа-полутора после приобретения, — уточнили в Городской поликлинике № 3 Нижнего Тагила. 

Сколько стоит вакцина от гриппа

Согласно данным интернета, стоимость вакцины от гриппа — от 260 до 600 рублей. В свободной продаже, по данным прошлого года, имеются препараты «Гриппол» и «Ультрикс Квадри». Не забудьте уточнить наличие вакцины в аптеках или медучреждениях города.

Где поставить прививку от гриппа в Нижнем Тагиле

Вакцинация от гриппа в Демидовской поликлинике Нижнего Тагила (Ленинский район)

Прививочные кабинеты работают в поликлинике на улице Горошникова, 37, а также в ее филиалах:

  • п. Старатель, ул. Курортная, 18, телефон 8 (34-35) 29-11-00;
  • п. Уралец, ул. Ленина, 14, телефон 8 (3435) 91-61-02, 8 (3435) 91-62-33;
  • п. Черноисточинск, ул. Первомайская, 78, телефон 8 (34-35) 43-99-08;
  • п. Висим, ул. Розы Люксембург, 1а, телефоны: 8 (3435) 91-71-03, 8 (3435) 91-73-97.

Узнать о наличии препарата и времени вакцинации в Демидовской поликлинике на ул. Горошникова можно по номерам телефона: 8 (3435) 41-97-57, 8 (3435) 41-16-93, 8 (3435) 42-31-35.

Вакцинация от гриппа в Городской больнице № 1 Нижнего Тагила (Дзержинский район)

Поставить прививку от гриппа в ГБ № 1 можно в кабинете №317 отделения вакцинопрофилактики на ул. Окунева, 30. На территории больницы установлены указатели маршрутизации, которые помогут найти нужное отделение, отметили в пресс-службе медучреждения. Запись на вакцинацию осуществляется по номеру телефона 8 (3435) 38-44-99.

Вакцинация от гриппа в Городской поликлинике № 3 Нижнего Тагила (Ленинский район)

Прививочный кабинет в ГП № 3 работает на Липовом тракте, 30а. Часы приема пациентов — с 8:00 до 18:00. Также пункт вакцинации медучреждения открыт в выходные дни в ТЦ «Магнит» на ул. Фрунзе, 13, график работы — с 10:00 до 14:00.

Вакцинация от гриппа в Городской поликлинике № 4 Нижнего Тагила (Ленинский, Тагилстроевский районы)

Вакцинация от гриппа в ГП № 3 доступна в зданиях медучреждения на ул. Новострой, 24 и Дружинина, 53. Номера телефонов для записи: 8 (3435) 21-12-12, 8 (3435) 41-04-12.

Вакцинация от гриппа в Городской больнице № 4 Нижнего Тагила (Тагилстроевский район)

Прививочный кабинет в поликлинике ГБ № 4 на ул. Металлургов, 2б работает с 8:00 до 15:00. Номера телефонов: 8 (3435) 21-10-89, 8-922-112-03-02.

Ранее мы писали, как проходит вакцинация детей от гриппа в Нижнем Тагиле. Зачем нужна прививка, кому она противопоказана и как записаться — в следующем материале TagilCity.ru. Также в городе заработали пункты вакцинации от коронавирусной инфекции.

В Нижнем Тагиле стартовала вакцинация детей от гриппа
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