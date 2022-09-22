Вакцинация от гриппа в Нижнем Тагиле: кому бесплатна, где поставить и сколько стоит

С начала сентября в России началась вакцинация от гриппа. Когда и где можно поставить прививку в Нижнем Тагиле, сколько она стоит и кому положена бесплатно — в материале TagilCity.ru.

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