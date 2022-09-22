ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег

Ответчик отказался платить компенсацию, мотивируя свое решение тем, работник не был застрахован, а с 2015 года комбинат находится в тяжелом финансовом положении, в 2016 году в отношении ответчика было возбуждено дело о банкротстве. Также представители комбината указали на пропуск истцами срока исковой давности, так как несчастный случай произошел в 2017-м году, а с иском они обратились в 2022 году.