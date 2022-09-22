ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда рассмотрена гражданское дело по иску тагильчан к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» о взыскании суммы упущенной выгоды в размере двух миллионов рублей в связи с невыполнением обязанности по дополнительному страхованию работников от несчастных случаев на производстве. Ранее истцы подавали жалобу на решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
ЧП случилось с машинистом скреперной лебедки. Известно, что в злополучный день мужчина прошел предсменный медицинский осмотр в здравпункте шахты «Естюнинская», в ходе которого пожаловался на слабость, его, артериальное давление составляло 125/90 мм.рт.ст. После он спустился в шахту, получив на складе взрывчатые материалы и направился к стволу шахты. В тридцати метрах от склада ему стало плохо, он упал за трубы, идущие вдоль нолевого штрека. Реанимационные мероприятия ему уже не помогли.
Ответчик отказался платить компенсацию, мотивируя свое решение тем, работник не был застрахован, а с 2015 года комбинат находится в тяжелом финансовом положении, в 2016 году в отношении ответчика было возбуждено дело о банкротстве. Также представители комбината указали на пропуск истцами срока исковой давности, так как несчастный случай произошел в 2017-м году, а с иском они обратились в 2022 году.
Анализируя предоставленные ответчиком и приобщенные судебной коллегией документы, судебная коллегия указывает, что из бухгалтерских документов ответчика следует, что в 2016 году непокрытый убыток ответчика составил 437,7 миллиона рублей, в 2017 году непокрытый убыток ответчика составлял 369, 5 миллиона рублей, исходя из чего ответчик обоснованно, по мнению судебной коллегии, не мог исполнить взятые на себя дополнительные обязательства по коллективному договору, в том числе обеспечить дополнительное страхование работников от несчастного случая на производстве, - сообщается в решении суда.
Решением Ленинского районного суда г. Нижний Тагил Свердловской области исковые требования были оставлены без удовлетворения.
С выводами суда не согласились истцы, принесли на него апелляционную жалобу, в которой указали, что не согласны с решением суда. В жалобе они указали, что работодатель был обязан выделить средства на страхование работника.
Судебная коллегия пришла к выводу, что у предприятия не было возможности для заключения страховки на машиниста. Поэтому требования суда первой инстанции обоснованно оставлено без удовлетворения.