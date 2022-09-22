Военком Свердловской области выпустил приказ о мобилизации

Накануне, 21 сентября и.о. военкома Свердловской области полковник Чирков выпустил приказ «Об объявлении частичной мобилизации» на территории региона.
Офицеры, прапорщики и мичманы, призываемые по мобилизационным предписаниям должны иметь при себе документы и вещи, указанные в повестках. Приказ напоминает об ответственности призывника в случае неявки в военкомат.
Руководители предприятий, на которых работали призывники обязаны полностью рассчитать мобилизованных сотрудников и выплатить им зарплату. Работодатель обязан сохранить за мобилизованным рабочее место.
В документе говорится, что предписания могут быть выписаны владельцам транспортных средств. В случае получения наряда, хозяин обязан доставить автомобиль или спецтехнику по адресу указанному в документе.
21 сентября президент России Владимир Путин в обращении к народу объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации призваны будут 300 тыс. резервистов. В запасе ВС РФ состоит более 25 млн человек.