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Военком Свердловской области выпустил приказ о мобилизации

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI
Военнообязанные в запасе обязаны находиться по месту прописки. После получения повестки, документ обязывает явиться в военкомат. Исполняющий обязанности военкома Свердловской области подписал приказ о мобилизации на территории региона.

Накануне, 21 сентября и.о. военкома Свердловской области полковник Чирков выпустил приказ «Об объявлении частичной мобилизации» на территории региона. 

Офицеры, прапорщики и мичманы, призываемые по мобилизационным предписаниям должны иметь при себе документы и вещи, указанные в повестках. Приказ напоминает об ответственности призывника в случае неявки в военкомат.


Руководители предприятий, на которых работали призывники обязаны полностью рассчитать мобилизованных сотрудников и выплатить им зарплату. Работодатель обязан сохранить за мобилизованным рабочее место.

В документе говорится, что предписания могут быть выписаны владельцам транспортных средств. В случае получения наряда, хозяин обязан доставить автомобиль или спецтехнику по адресу указанному в документе.

21 сентября президент России Владимир Путин в обращении к народу объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации призваны будут 300 тыс. резервистов. В запасе ВС РФ состоит более 25 млн человек.

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#Федор Быстров#Армия#Частичная мобилизация в России#Екатеринбург#Свердловская область#Мобилизация
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