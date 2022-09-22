Жители Екатеринбурга жалуются на смог и запах гари

В связи с погодной аномалией, медики выдали свои рекомендации жителям:

— не выходить надолго на открытый воздух, особенно утром;

— не открывать окна;

— отказаться от контактных линз в пользу очков;

— употреблять больше воды;

— промывать глаза, нос и горло;

— не курить;

— выполнить влажную уборку;

— при выходе на улицу использовать маски и респираторы.

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Одышка кашель и бессоница — симптомы острого заболевания. В этом случае необходимо обратиться к врачу, советуют эксперты.