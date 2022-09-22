Жители Екатеринбурга жалуются на смог и запах гари

В четверг утром Екатеринбург скрылся под слоем тумана. Жители жалуются на запах гари в воздухе. В связи с этим, управление Роспотребнадзора по региону было организованы качественные исследования воздуха в городе. Эту работу выполняют специалисты ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
В связи с погодной аномалией, медики выдали свои рекомендации жителям:
— не выходить надолго на открытый воздух, особенно утром;
— не открывать окна;
— отказаться от контактных линз в пользу очков;
— употреблять больше воды;
— промывать глаза, нос и горло;
— не курить;
— выполнить влажную уборку;
— при выходе на улицу использовать маски и респираторы.
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Одышка кашель и бессоница — симптомы острого заболевания. В этом случае необходимо обратиться к врачу, советуют эксперты.