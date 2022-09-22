Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию

22 сентября в военкомат города прибыли первые тагильчане, которых призвали на военную службу по указу президента о частичной мобилизации. Молодой мужчина рассказал корреспонденту TagilCity.ru, что повестку в военкомат ему прислали вчера заказным письмом на почту по месту жительства.
Я недавно прошел срочную службу в Пскове. Дембель был в апреле, — поделился с редакцией TagilCity.ru тагильчанин.
Также сегодня в городском военкомате прошло совещание о частичной мобилизации в Нижнем Тагиле и ГГО. Подробнее — в следующем материале TagilCity.ru.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Мы выяснили, кого призовут первым, а кого освободят.