TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию

Сегодня, 07:31
Фото: TagilCity.ru
Тагильчане, подлежащие призыву в рамках частичной мобилизации, получили повестки и прибыли в военкомат.

22 сентября в военкомат города прибыли первые тагильчане, которых призвали на военную службу по указу президента о частичной мобилизации. Молодой мужчина рассказал корреспонденту TagilCity.ru, что повестку в военкомат ему прислали вчера заказным письмом на почту по месту жительства.

Я недавно прошел срочную службу в Пскове. Дембель был в апреле, — поделился с редакцией TagilCity.ru тагильчанин.

Также сегодня в городском военкомате прошло совещание о частичной мобилизации в Нижнем Тагиле и ГГО. Подробнее — в следующем материале TagilCity.ru.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Мы выяснили, кого призовут первым, а кого освободят.

В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Узнать подробнее
Читайте также:
Резервистам из Нижнего Тагила запрещено покидать город в период мобилизацииСтало известно, кто подлежит призыву в России во время частичной мобилизацииВ военкомате Нижнего Тагила пока не называют число подлежащих к частичной мобилизации
#Ульяна Савина#Общество#Частичная мобилизация в России#Эксклюзив#Военкомат#Служба#Военная служба#Нижний Тагил
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
В седьмой раз не могут найти подрядчика на ремонт Демидовской поликлиники в Тагиле
Вчера, 14:36
110 тысяч отсудил у УК дважды упавший на льду житель Нижнего Тагила
Вчера, 19:03
Минус 1,8 млн рублей и квартира в залоге. Лжефсбэшники обманули пенсионерку из Тагила
Вчера, 13:24
Свыше 516 тысяч стоит билет в Тбилиси из Екатеринбурга
Вчера, 16:46