Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию

22 сентября в военкомат города прибыли первые тагильчане, которых призвали на военную службу по указу президента о частичной мобилизации. Молодой мужчина рассказал корреспонденту TagilCity.ru, что повестку в военкомат ему прислали вчера заказным письмом на почту по месту жительства.