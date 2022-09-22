Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно

Проект развития цифровой системы в больницах города облегчит жизнь как медикам, так и пациентам. Врачи смогут посмотреть сведения о пациенте, даже если тот пришел в поликлинику впервые. А жителям Нижнего Тагила не придется лишний раз идти в медучреждение за выпиской или справкой — запросить их можно будет удаленно через онлайн-сервисы, отметил глава Министерства цифрового развития региона Михаил Пономарьков. Также на платформе появятся данные о лекарственном обеспечении, освидетельствовании на право владения оружием и другие сведения о свердловчанах.