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Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI
В медучреждениях Нижнего Тагила ввели «Единую цифровую платформу». В дальнейшем пациенты смогут получать выписки и справки удаленно.

В больницах Нижнего Тагила внедрили единую медицинскую информационную систему. Это онлайн-платформа, на которой хранятся все сведения о пациенте — анамнез, данные о заболеваниях и даже результаты анализов.

Проект развития цифровой системы в больницах города облегчит жизнь как медикам, так и пациентам. Врачи смогут посмотреть сведения о пациенте, даже если тот пришел в поликлинику впервые. А жителям Нижнего Тагила не придется лишний раз идти в медучреждение за выпиской или справкой — запросить их можно будет удаленно через онлайн-сервисы, отметил глава Министерства цифрового развития региона Михаил Пономарьков. Также на платформе появятся данные о лекарственном обеспечении, освидетельствовании на право владения оружием и другие сведения о свердловчанах.

В Городской больнице № 4 Нижнего Тагила, где перешли на «Единую цифровую платформу», отметили, что система поможет медицинским работникам более оперативно получать информацию о пациенте.

«Единая цифровая платформа» идентична программе «ПроМед», с которой работают медики Городской больницы № 1. Поэтому проблем во время перехода не возникло, — добавили в Городской больнице № 1 Нижнего Тагила.

«Единая цифровая платформа» в медучреждениях — совместная работа Министерства цифрового развития и Министерства здравоохранения Свердловской области. Техническим обеспечением сервиса занимается компания «Ростелеком».

Задачу перейти на электронный документооборот во всех сферах жизни уральцев поставил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что цифровизация — важнейший фактор конкурентоспособности и повышения качества жизни в регионе.

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#Ульяна Савина#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Больница#Система
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