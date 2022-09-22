Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно

В больницах Нижнего Тагила внедрили единую медицинскую информационную систему. Это онлайн-платформа, на которой хранятся все сведения о пациенте — анамнез, данные о заболеваниях и даже результаты анализов.
Проект развития цифровой системы в больницах города облегчит жизнь как медикам, так и пациентам. Врачи смогут посмотреть сведения о пациенте, даже если тот пришел в поликлинику впервые. А жителям Нижнего Тагила не придется лишний раз идти в медучреждение за выпиской или справкой — запросить их можно будет удаленно через онлайн-сервисы, отметил глава Министерства цифрового развития региона Михаил Пономарьков. Также на платформе появятся данные о лекарственном обеспечении, освидетельствовании на право владения оружием и другие сведения о свердловчанах.
В Городской больнице № 4 Нижнего Тагила, где перешли на «Единую цифровую платформу», отметили, что система поможет медицинским работникам более оперативно получать информацию о пациенте.
«Единая цифровая платформа» идентична программе «ПроМед», с которой работают медики Городской больницы № 1. Поэтому проблем во время перехода не возникло, — добавили в Городской больнице № 1 Нижнего Тагила.
«Единая цифровая платформа» в медучреждениях — совместная работа Министерства цифрового развития и Министерства здравоохранения Свердловской области. Техническим обеспечением сервиса занимается компания «Ростелеком».
Задачу перейти на электронный документооборот во всех сферах жизни уральцев поставил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что цифровизация — важнейший фактор конкурентоспособности и повышения качества жизни в регионе.