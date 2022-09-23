7-летний мальчик заигрался и попал под колёса иномарки в Кушве

Сотрудники госавтоинспекции выяснили, что в момент столкновения за рулём машины находилась свердловчанка 1977 года рождения, которая ранее ни разу не привлекалась к ответственности; на момент ДТП была трезва и ехала со скоростью 40 километров в час. Перед ней на проезжую часть выбежал ребёнок, который гулял со своим другом по обочине и играл с собаками. Пешеход пересекал улицу в неположенном месте, сообщает УГИБДД по Свердловской области.