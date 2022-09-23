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7-летний мальчик заигрался и попал под колёса иномарки в Кушве

Сегодня, 15:13
Фото: УГИБДД по Свердловской области
7-летний мальчик играл с собаками, а потом выбежал на дорогу перед иномаркой Opel, был сбит и доставлен в больницу с переломом ноги. Инцидент случился 22 сентября в 16:30 на улице Карла Маркса в Кушве.

Сотрудники госавтоинспекции выяснили, что в момент столкновения за рулём машины находилась свердловчанка 1977 года рождения, которая ранее ни разу не привлекалась к ответственности; на момент ДТП была трезва и ехала со скоростью 40 километров в час. Перед ней на проезжую часть выбежал ребёнок, который гулял со своим другом по обочине и играл с собаками. Пешеход пересекал улицу в неположенном месте, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии несовершеннолетний получил перелом ноги. Его доставили сначала в кушвинское медучреждение, а потом направили в детскую больницу в Екатеринбурге.

Фото: УГИБДД по Свердловской области
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#Происшествия#Кушва#Полиция#Авария#Больница#Пешеход#Сбитый пешеход#Анна Варнакина
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