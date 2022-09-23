TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бабье лето подходит к концу в Свердловской области

Сегодня, 05:01
Фото: 1MI
Синоптики рассказали о том, когда в Свердловскую область вернётся осенняя погода и закончится бабье лето.

На территории УрФО сентябрь был теплым месяцем: температура в регионах достигала +25 градусов и выше, однако вскоре уральцы снова столкнутся с дождями и холодом.

Известно, что в ближайшую неделю дожди пройдут на севере и востоке области, а через неделю осадки сместятся на юг и крайний юг. Температура воздуха опустится до 0 градусов уже в воскресенье–понедельник.

24 сентября, в субботу, столбики термометров в ночное время суток опустятся до +7…+12 градусов в южной части Свердловской области, до +2 — на севере. Днём синоптики прогнозируют +9…+15, южнее — +21…+26.

25 сентября, в воскресенье, ночью ожидается слабый дождь, температура до +10 и заморозки. Днём будет теплее — +12…+17 и +7 градусов, пишет «КП-Екатеринбург».

Читайте также:
В Свердловскую область пришло бабье летоБабье лето придет в Нижний Тагил в середине сентярбяВ Свердловскую область идёт бабье лето
#Анна Варнакина#Свердловская область#Погода#Холод#Дождь#Осень#Температура#Температура воздуха
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14