Бабье лето подходит к концу в Свердловской области

На территории УрФО сентябрь был теплым месяцем: температура в регионах достигала +25 градусов и выше, однако вскоре уральцы снова столкнутся с дождями и холодом.
Известно, что в ближайшую неделю дожди пройдут на севере и востоке области, а через неделю осадки сместятся на юг и крайний юг. Температура воздуха опустится до 0 градусов уже в воскресенье–понедельник.
24 сентября, в субботу, столбики термометров в ночное время суток опустятся до +7…+12 градусов в южной части Свердловской области, до +2 — на севере. Днём синоптики прогнозируют +9…+15, южнее — +21…+26.
25 сентября, в воскресенье, ночью ожидается слабый дождь, температура до +10 и заморозки. Днём будет теплее — +12…+17 и +7 градусов, пишет «КП-Екатеринбург».