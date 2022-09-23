Виновник гибели беременной женщины в ДТП в Пышминском районе избежал тюрьмы

Следователи установили, что из-за неосторожности мужчина за рулём Mitsubishi Lancer допустил столкновение с Mercedes-Benz Actros, выехав на встречную полосу трассы «г. Екатеринбург — г. Тюмень». Водитель иномарки ехал со скорость 90 километров в час во время мокрого снега, чем нарушил ПДД. В итоге погибла пассажирка легкового автомобиля — женщина 1988 года рождения. Она находилась на 7 месяце беременности, ехала на переднем сидении. После столкновения девушка скончалась до прибытия врачей.