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Виновник гибели беременной женщины в ДТП в Пышминском районе избежал тюрьмы

Сегодня, 06:55
Фото: 1MI
В результате дорожно-транспортного происшествия 7 сентября в Пышминском районе погибла беременная женщина. Виновника аварии осудили на 1 год и 6 месяцев работ.

Следователи установили, что из-за неосторожности мужчина за рулём Mitsubishi Lancer допустил столкновение с Mercedes-Benz Actros, выехав на встречную полосу трассы «г. Екатеринбург — г. Тюмень». Водитель иномарки ехал со скорость 90 километров в час во время мокрого снега, чем нарушил ПДД. В итоге погибла пассажирка легкового автомобиля — женщина 1988 года рождения. Она находилась на 7 месяце беременности, ехала на переднем сидении. После столкновения девушка скончалась до прибытия врачей.

Камышловский районный суд приговорил виновника аварии к полутора лет лишения свободы, однако меру пресечения заменили на принудительные работы и вычет 10% из зарплаты в пользу государства. Также мужчина лишен прав на управление автомобилями на 3 года. Приговор ещё не вступил в силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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