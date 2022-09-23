Чистка от ила и новая плотина. Как реабилитируют Черноисточинский пруд под Тагилом

Одним из источников загрязнения Черноисточинского пруда был шламонакопитель, который использовался для очистки сточных вод. Однако со временем он переполнился, и грязная вода стала попадать прямо в пруд. В 2019 году объект законсервировали и перестали использовать.
После встал вопрос о его рекультивации. В 2020 году ООО «Водоканал-НТ», которому и принадлежит шламонакопитель, заключил с ООО НПЦ «Уралгеопроект» договор на разработку проектной документации. В ней компания предложила несколько вариантов рекультивации. В итоге было выбрано заполнение шламонакопителя техногенным грунтом, который состоит из смеси отходов водоподготовки, извести и вскрышной породы.
Проект рекультивации подали на государственную экспертизу в мае 2021 года. Однако после первичной проверки были получены замечания. Для их устранения «Уралгеопроекту» понадобилось получить дополнительные документы. На сегодняшний день пакет документов доукомплектован, и 11 сентября был подан на госэкспертизу второй раз.
Ориентировочные сроки получения заключения госэкспертизы в связи с этими замечаниями сдвинулись. Если изначально это была середина декабря, то теперь не раньше 2023 года. А пока «Водоканал-НТ» ведет постоянный мониторинг шламонакопителя и показателями качества воды в Черноисточинском пруду, — рассказал на совещании по промежуточным итогам реализации плана по реабилитации водохранилища директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран.
В конце 2020 года между региональным Министерством экологии и МУП «Тагилдорстрой» был заключен договор на очистку донных отложений Черноисточинского пруда. Цена контракта составила 441 млн рублей. Срок его выполнения — до 20 октября 2023 года.
В 2021 году подрядчик выполнил подготовительные работы: прокладку пульпопровода и обустройство площадки складирования донных отложений. А в этом году стартовала и сама очистка с помощью земснаряда. На первом участке водохранилища со стороны реки Чауж и Ушковской канавы работы начались 4 июля. На начало сентября с помощью земснаряда извлекли 150 тысяч кубометров ила.
При этом контракт в этом году подорожал на 9,9 млн рублей из-за санкций. Эти средства необходимы для приобретения 117 контейнеров, которые будут использоваться при очистке в следующем году. Однако пока эти денежные средства регионом не выделены.
Строительство ливневой канализации и очистных сооружений предполагалось начать в 2020 году. Однако проектная документация не прошла государственную экспертизу. Чтобы получить положительное заключение, необходимо провести ряд исследовательских работ и провести корректировку.
Для инженерных изысканий нужно пробурить дополнительные скважины, чтобы актуализировать отчет. А также внести в него недавно проложенные газовые сети. Стоимость указанных работ составляет 1,9 млн рублей. Кроме того, необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны для насосных станций и станций очистки. Это еще 700 тысяч рублей.
На сегодняшний день все изыскательные работы выполнены, но работы по разработке СЗЗ будут выполнены только к 30 ноября 2022 года, а полная корректировка отчета — к 15 декабря 2022 года.
В 2020 году компания ООО «Астра-Групп» по муниципальному контракту провела ремонт стенок гидротехнического сооружения Черноисточинского пруда. Цена контракта составила 10,4 млн рублей.
Капитальный ремонт плотины проходил еще в 2018–2019 годах. Однако подрядчик обнаружил в основании плотины опорные детали из лиственницы предположительно еще демидовских времен. Для продолжения ремонта и потребовалось дополнительное финансирование. Общий объем выделенных средств на ремонт ГТС составил 64 млн рублей.
Для чистой воды в квартирах тагильчан планируется построить станцию водоподготовки мощностью 100 тысяч кубометров с Черноисточинского пруда, а также провести реконструкцию магистрального водовода протяженностью 16,5 километров.
Проектная документация уже прошла госэкспертизу и получила положительное заключение. Сметная стоимость объекта составила 6,1 млрд рублей. Средства будут выделятся из федерального, областного и муниципального бюджетов.
Сейчас мы подали заявку на вхождение в федеральную программу «Чистая вода». Проект получился финансовоемкий, рассчитанный на 32 месяца реализации. Первый этап — строительство станции — уже прошел госэкспертизу. Водовод еще согласовывается из-за вырубки леса, — сообщил на совещании замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству Егор Копысов.
В 2020 году Черноисточинская администрация провела девять рейдов на предмет выявления несанкционированных свалок и сливов бытовых стоков. Также были проведены субботники, на которых местные жители и волонтеры убрали 160 кубометров мусора.
Подобные рейды проводили и надзорные ведомства. По их результатам составлено 30 протоколов об административном нарушении из-за пользования транспортом вне дорог. Кроме того, в районе Ушковского канала была обнаружена незаконная свалка мусора на площади 65 квадратных метров, — рассказала в ходе совещания начальник отдела регионального государственного контроля по Западному и Горнозаводскому управленческим округам Елена Филиппова.
После публикации TagilCity.ru о фекальном ручье, вытекающем из многоквартирного дома в Черноисточинске, Министерство экологии провело проверку и выявило факт нарушения. Управляющей компании «СтройСервис» было выдано предостережение, после чего стоки из выгребной ямы были откачены.