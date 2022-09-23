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Две женщины-пешехода погибли под колёсами авто в Свердловской области

Сегодня, 15:38
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Первая женщина-пешеход попала под колёса автомобиля на трассе «Арамиль-Фокино» в Сысертском районе, а вторая в Екатеринбурге на улице С. Дерябиной накануне, 22 сентября. Обе по результатам ДТП скончались. Также в аварии пострадала школьница.

Во время первой трагедии за рулём автомобиля была 35-летняя женщина, которая управляла автомобилем Hyundai. Она наехала на 80-летнюю свердловчанку, переходившую дорогу рядом с пешеходным переходом, но не по нему самому. Пенсионерка неожиданно появилась на дороге после того, как автомобилистка отключила дальний свет фар из-за едущей навстречу машины. Остановиться и предотвратить столкновение водитель не смогла.

Во втором случае женщина-пешеход также переходила дорогу в неустановленном месте и погибла под колёсами авто. В другом месте свердловской столицы школьница перебегала дорогу и также попала в аварию, однако осталась жива. С травмами её доставили в больницу, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

По фактам случившегося будет проведена проверка.

Фото: УГИБДД по Свердловской области
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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Пенсионерка#Авария#Пешеход#Школьница
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