Две женщины-пешехода погибли под колёсами авто в Свердловской области

Во время первой трагедии за рулём автомобиля была 35-летняя женщина, которая управляла автомобилем Hyundai. Она наехала на 80-летнюю свердловчанку, переходившую дорогу рядом с пешеходным переходом, но не по нему самому. Пенсионерка неожиданно появилась на дороге после того, как автомобилистка отключила дальний свет фар из-за едущей навстречу машины. Остановиться и предотвратить столкновение водитель не смогла.
Во втором случае женщина-пешеход также переходила дорогу в неустановленном месте и погибла под колёсами авто. В другом месте свердловской столицы школьница перебегала дорогу и также попала в аварию, однако осталась жива. С травмами её доставили в больницу, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
По фактам случившегося будет проведена проверка.