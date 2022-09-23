Две женщины-пешехода погибли под колёсами авто в Свердловской области

Во время первой трагедии за рулём автомобиля была 35-летняя женщина, которая управляла автомобилем Hyundai. Она наехала на 80-летнюю свердловчанку, переходившую дорогу рядом с пешеходным переходом, но не по нему самому. Пенсионерка неожиданно появилась на дороге после того, как автомобилистка отключила дальний свет фар из-за едущей навстречу машины. Остановиться и предотвратить столкновение водитель не смогла.