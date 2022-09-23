Екатеринбурженка украла в FixPrice iPhone 11 и посмотрела в камеру

Хозяйка смартфона написала заявление в полицию. Из телефона до сих пор не достали сим-карту, он не пропал из сети. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как воровка сначала присматривается к телефону, потом смотрит в объектив камеры и совершает кражу.
Полицейские предлагают женщине самостоятельно обратиться в участок, объясниться и отдать украденное, как проверка уже проводится, а личность виновницы устанавливается, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД областной столицы.
Ранее екатеринбургский подросток пытался зарезать мать из-за запрета пользоваться телефоном. Суд признал его невменяемым.