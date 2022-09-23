Екатеринбурженка украла в FixPrice iPhone 11 и посмотрела в камеру

Хозяйка смартфона написала заявление в полицию. Из телефона до сих пор не достали сим-карту, он не пропал из сети. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как воровка сначала присматривается к телефону, потом смотрит в объектив камеры и совершает кражу.