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Екатеринбурженка украла в FixPrice iPhone 11 и посмотрела в камеру

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI
22 сентября жительница Екатеринбурга украла забытый другой покупательницей iPhone 11. Женщина забыла телефон на кассе магазина FixPrice. Лицо похитительницы сняла камера видеонаблюдения.

Хозяйка смартфона написала заявление в полицию. Из телефона до сих пор не достали сим-карту, он не пропал из сети. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как воровка сначала присматривается к телефону, потом смотрит в объектив камеры и совершает кражу.

Полицейские предлагают женщине самостоятельно обратиться в участок, объясниться и отдать украденное, как проверка уже проводится, а личность виновницы устанавливается, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД областной столицы.

Ранее екатеринбургский подросток пытался зарезать мать из-за запрета пользоваться телефоном. Суд признал его невменяемым.

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#Анна Варнакина#Криминал#Екатеринбург#Кража#Телефон#Мобильный телефон#Сотовый телефон#Полиция
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