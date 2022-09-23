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Еще на 13% подорожали огурцы за неделю в Свердловской области

Сегодня, 10:17
Фото: 1MI
За неделю с 12 по 19 сентября по статистике в Свердловской области больше всего подорожали огурцы и помидоры.

Так, килограмм огурцов свердловчане могли приобрести в среднем за 67,84 рубля (+13,68%), а помидоры поднялись в цене до 79,18 рубля (+6,62%). На остальные овощи наблюдается сезонное удешевление. Морковь стоила 30,32 рубля (-7,76%), лук — 25,54 рубля (-11,44%), капуста обходилась в 18,75 рубля (-4,13%), а картофель — в 24,14 рубля (-7,31%).

Десяток яиц подорожал до 73,89 рубля (+1,18%), молоко — до 65,93 рубля (+3,04%), а курица немного снизилась в цене. Килограмм в магазинах стоил в среднем 165,69 рубля (-2,01%).

Также за неделю подешевели подсолнечное масло и маргарин, творог и сметана, сахар и соль, а также крупы и пшеничный хлеб.

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#Цены#Евгения Сафина#Свердловская область#Продукты#Статистика#Подорожание#Овощи#Молоко
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