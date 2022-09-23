Еще на 13% подорожали огурцы за неделю в Свердловской области

Так, килограмм огурцов свердловчане могли приобрести в среднем за 67,84 рубля (+13,68%), а помидоры поднялись в цене до 79,18 рубля (+6,62%). На остальные овощи наблюдается сезонное удешевление. Морковь стоила 30,32 рубля (-7,76%), лук — 25,54 рубля (-11,44%), капуста обходилась в 18,75 рубля (-4,13%), а картофель — в 24,14 рубля (-7,31%).