Еще на 13% подорожали огурцы за неделю в Свердловской области

Так, килограмм огурцов свердловчане могли приобрести в среднем за 67,84 рубля (+13,68%), а помидоры поднялись в цене до 79,18 рубля (+6,62%). На остальные овощи наблюдается сезонное удешевление. Морковь стоила 30,32 рубля (-7,76%), лук — 25,54 рубля (-11,44%), капуста обходилась в 18,75 рубля (-4,13%), а картофель — в 24,14 рубля (-7,31%).
Десяток яиц подорожал до 73,89 рубля (+1,18%), молоко — до 65,93 рубля (+3,04%), а курица немного снизилась в цене. Килограмм в магазинах стоил в среднем 165,69 рубля (-2,01%).
Также за неделю подешевели подсолнечное масло и маргарин, творог и сметана, сахар и соль, а также крупы и пшеничный хлеб.