Голосование на референдумах о присоединении Донбасса началось в Свердловской области

В муниципалитетах организовано выездное голосование, где сегодня проживают люди вынужденно покинувшие указанные территории. В Екатеринбурге работают участки для голосования на базе Дома добровольцев Свердловской области. Там же могут проголосовать и те, кто находится в пунктах временного размещения, сообщили в департаменте информационной политики.