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Голосование на референдумах о присоединении Донбасса началось в Свердловской области

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
Процесс голосования жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их территорий к России стартовал 23 сентября по всей России, в том числе и Свердловской области. Проводятся референдумы силами зарубежных избиркомов.

В муниципалитетах организовано выездное голосование, где сегодня проживают люди вынужденно покинувшие указанные территории. В Екатеринбурге работают участки для голосования на базе Дома добровольцев Свердловской области. Там же могут проголосовать и те, кто находится в пунктах временного размещения, сообщили в департаменте информационной политики.

Там отметили, что в связи с необходимостью обеспечения безопасности участников и их родных, которые проживают за пределами России, возможности фото- и видеофиксации ограничены. При наличии вопросов гражданам предлагается обратиться на «горячую линию» по номеру 8 952-140-23-56.

Председатель участковой избирательной комиссии (ДНР) Наталья Костюкова считает, что пять дней для голосования гражданам будет достаточно. Она отметила, что всех, кто приехал с Донбасса разбросало по разным уголкам России, и некоторым еще требуется время, чтобы добраться до ближайшего пункта голосования.

Сейчас это такая больная тема. И чем быстрее мы определимся, тем будет лучше для всех, сказала Наталья Костюкова.
#Ирина Кирилова#Политика#Новости УрФО#Голосование#ДНР#ЛНР#Референдум
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