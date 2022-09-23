Хоккеист из Нижнего Тагила подписал контракт с командой НХЛ

В 2015 году Никита отправился за границу. Там он прожил 4 года. Он выступал за команды НХЛ, но в основном за АХЛ. В 2019 году хоккеист вернулся в Россию в «Салават Юлаев». Позднее он перешел в ЦСКА, а оттуда в «Авангард».