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Хоккеист из Нижнего Тагила подписал контракт с командой НХЛ

Сегодня, 08:25
Фото: 1MI
28-летний нападающий Никита Сошников подписал контракт с командой, которая входит в состав НХЛ, «Нью-Йорк Айлендерс». Сам Никита является уроженцем Нижнего Тагила.

Соглашение будет действовать один год. Согласно ему, хоккеист получит 750 тысяч долларов, сообщается на сайте американского клуба.

Никита Сошников родился в Нижнем Тагиле, но за команды области не выступал. Его профессиональная карьера началась в 2013 году в клубе КХЛ «Атлант» (Мытищи). Там он отыграл два сезона.

В 2015 году Никита отправился за границу. Там он прожил 4 года. Он выступал за команды НХЛ, но в основном за АХЛ. В 2019 году хоккеист вернулся в Россию в «Салават Юлаев». Позднее он перешел в ЦСКА, а оттуда в «Авангард».

#Ирина Кирилова#Спорт#Нижний Тагил#Спортсмен#Хоккей#Хоккеист#Контракт#Клуб
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