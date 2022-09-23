Мужчины из Североуральска насмерть угорели на рыбалке

Два человека задохнулись насмерть, еще двое — в больнице, из них один мужчина — в реанимации. Все произошло в соседней области, — сообщил неизвестный автор в сообществе «Североуральск Онлайн».
Местные жители говорят о том, что похороны рыбаков состоялись 21 сентября. На данный момент нет официальной версии произошедшего, объявленной компетентными ведомствами.
Ранее пожилой рыбак в Алапаевском районе получил травму на переправе через болото, был дезориентирован и четыре дня блуждал в тайге. Потерявшегося нашли сотрудники поискового отряда «Прорыв».