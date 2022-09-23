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Мужчины из Североуральска насмерть угорели на рыбалке

Сегодня, 05:00
Фото: 1MI
Несколько мужчин скончались после похода на рыбалку в посёлок городского типа Гари. Причиной смерти считают газовую плитку, которая отапливала палатку рыбаков. Погибшие были жителями Североуральска.
Два человека задохнулись насмерть, еще двое — в больнице, из них один мужчина — в реанимации. Все произошло в соседней области, — сообщил неизвестный автор в сообществе «Североуральск Онлайн».

Местные жители говорят о том, что похороны рыбаков состоялись 21 сентября. На данный момент нет официальной версии произошедшего, объявленной компетентными ведомствами.

Ранее пожилой рыбак в Алапаевском районе получил травму на переправе через болото, был дезориентирован и четыре дня блуждал в тайге. Потерявшегося нашли сотрудники поискового отряда «Прорыв».

Пожилой рыбак в Алапаевском районе получил травму и четыре дня блуждал в тайге
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#Анна Варнакина#Происшествия#Североуральск#Рыбаки#Смерть#Угарный газ
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