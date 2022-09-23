Приемных детей многодетной свердловчанки пыталась забрать опека из школы

Всего в семье воспитывается трое родных и пятеро приемных детей. По словам Виктории, в органах опеки заявляют, что изымают несовершеннолетних, так как она лишена родительских прав. Она собиралась переводить приемных детей на семейное обучение, но директор школы убедил ее, что их никто не будет насильно забирать в детдом.
Женщина утверждает, что 23 сентября на глазах у 20-летней сестры органы опеки со стороны запасного выхода забрали двоих сыновей прямо из образовательного учреждения. При этом мальчики плакали и не хотели уезжать. Сестра стала снимать происходящее не телефон, но ее оттолкнули и выбили гаджет из рук.
Приемную дочь, по словам Виктории, также пытались вывести из школы, закрывали в кабинете и проводили с ней беседы. Однако девочке удалось вырваться и убежать. Свердловчанка считает, что теперь детям необходима помощь психолога.
Суд по обжалованию приказа о лишении родительских прав состоится 30 сентября, пишет «КП-Екатеринбург».