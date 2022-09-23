Приемных детей многодетной свердловчанки пыталась забрать опека из школы

Всего в семье воспитывается трое родных и пятеро приемных детей. По словам Виктории, в органах опеки заявляют, что изымают несовершеннолетних, так как она лишена родительских прав. Она собиралась переводить приемных детей на семейное обучение, но директор школы убедил ее, что их никто не будет насильно забирать в детдом.