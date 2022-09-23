Пытавшегося зарезать жену и пасынка жителя Североуральска будут судить

За три дня до произошедшего у обвиняемого с супругой случился конфликт на бытовой почве. После этого женщина решила вместе с сыном уехать жить к подруге в поселок Баяновка. 6 июля 2022 года супруг рано утром явился в дом к подруге в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина потребовал, чтобы ему открыли двери. Так как он был настроен агрессивно, женщины не стали открывать. Тогда обвиняемый решил влезть в дом через окно. У него с собой был бытовой нож, которым он ранил дважды пасынка. Причиной нападения стало то, что сын пытался вступиться за маму.
После этого мужчина напал на свою жену и ударил ее в область живота. У пострадавшей диагностировано проникающее ранение в брюшную полость. Также у нее поврежден желудок, что спровоцировало внутрибрюшное кровотечение и кровопотерю. Эксперты расценили повреждения как тяжкий вред здоровью.