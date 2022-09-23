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Пытавшегося зарезать жену и пасынка жителя Североуральска будут судить

Сегодня, 11:20
Фото: 1MI
Обвинительное заключение в отношении жителя Североуральска утверждено прокуратурой. Мужчина напал с ножом на свою супругу и несовершеннолетнего пасынка.

За три дня до произошедшего у обвиняемого с супругой случился конфликт на бытовой почве. После этого женщина решила вместе с сыном уехать жить к подруге в поселок Баяновка. 6 июля 2022 года супруг рано утром явился в дом к подруге в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина потребовал, чтобы ему открыли двери. Так как он был настроен агрессивно, женщины не стали открывать. Тогда обвиняемый решил влезть в дом через окно. У него с собой был бытовой нож, которым он ранил дважды пасынка. Причиной нападения стало то, что сын пытался вступиться за маму.

После этого мужчина напал на свою жену и ударил ее в область живота. У пострадавшей диагностировано проникающее ранение в брюшную полость. Также у нее поврежден желудок, что спровоцировало внутрибрюшное кровотечение и кровопотерю. Эксперты расценили повреждения как тяжкий вред здоровью.

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#Криминал#Новости УрФО#Североуральск#Нападение#Нож#Суд#Ирина Кирилова
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