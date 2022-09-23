Пытавшегося зарезать жену и пасынка жителя Североуральска будут судить

Мужчина потребовал, чтобы ему открыли двери. Так как он был настроен агрессивно, женщины не стали открывать. Тогда обвиняемый решил влезть в дом через окно. У него с собой был бытовой нож, которым он ранил дважды пасынка. Причиной нападения стало то, что сын пытался вступиться за маму.