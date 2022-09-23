TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Работники УВЗ в Нижнем Тагиле получат отсрочку от частичной мобилизации

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI
Работники оборонно-промышленного комплекса, в том числе сотрудники «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, получат отсрочку от призыва по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября Владимиром Путиным.

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации. Он опубликован на официальном сайте правительства России. В тексте документа сказано, что сотрудники ОПК на время работы в предприятиях будут освобождены от необходимости проходить военные сборы в рамках мероприятий по частичной мобилизации.

О правах сотрудников оборонно-промышленного комплекса напомнил депутат Законодательного собрания Свердловской области, исполнительный директор «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле Владимир Рощупкин.

Сейчас мы нужны стране здесь. Работаем! — сообщил Владимир Рощупкин на свой странице в социальной сети.

Ранее в Нижнем Тагиле прошло совещание по теме частичной мобилизации. Редакции TagilCity.ru стало известно, что обсудить насущный вопрос собрались главы муниципалитетов, чиновники и работники военкомата.

В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Узнать подробнее
Читайте также:
Опубликован указ о частичной мобилизации в РоссииВ Министерстве обороны России дали пояснения о частичной мобилизацииСотрудники предприятий оборонпрома не подлежат мобилизации
#Нижний Тагил#Общество#Частичная мобилизация в России#Владимир Рощупкин#УВЗ#Мобилизация#Отсрочка#Эксклюзив#Анна Варнакина
Подпишитесь
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 23 сентября
Сегодня, 10:44
Чистка от ила и новая плотина. Как реабилитируют Черноисточинский пруд под Тагилом
Сегодня, 11:01
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Голосование на референдумах о присоединении Донбасса началось в Свердловской области
Сегодня, 13:06