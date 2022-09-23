Работники УВЗ в Нижнем Тагиле получат отсрочку от частичной мобилизации

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации. Он опубликован на официальном сайте правительства России. В тексте документа сказано, что сотрудники ОПК на время работы в предприятиях будут освобождены от необходимости проходить военные сборы в рамках мероприятий по частичной мобилизации.