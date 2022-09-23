Работники УВЗ в Нижнем Тагиле получат отсрочку от частичной мобилизации

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации. Он опубликован на официальном сайте правительства России. В тексте документа сказано, что сотрудники ОПК на время работы в предприятиях будут освобождены от необходимости проходить военные сборы в рамках мероприятий по частичной мобилизации.
О правах сотрудников оборонно-промышленного комплекса напомнил депутат Законодательного собрания Свердловской области, исполнительный директор «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле Владимир Рощупкин.
Сейчас мы нужны стране здесь. Работаем! — сообщил Владимир Рощупкин на свой странице в социальной сети.
Ранее в Нижнем Тагиле прошло совещание по теме частичной мобилизации. Редакции TagilCity.ru стало известно, что обсудить насущный вопрос собрались главы муниципалитетов, чиновники и работники военкомата.