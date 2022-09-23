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Труп обезглавленного мужчины найден под Сысертью

Сегодня, 04:14
Фото: 1MI
Труп мужчины без головы обнаружили 17 сентября в деревне Большое Седельниково в Сысертском ГО. Причиной смерти 19-летнего молодого человека считают попадание под движущийся поезд.

Местные жители рассказали журналистам о причине гибели свердловчанина. Также люди добавили, что молодой человек планировал переезжать из деревни, так как мать приобрела для него квартиру.

В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России рассказали Ура.ру, что инцидент произошёл вечером, 17 сентября, на четном пути 63 километра 8 ПК перегона Седельниково — Арамиль. Мужчина скончался в результате смертельной травмы. На данный момент следователи изучают все детали произошедшего. Когда картина событий будет реконструирована, ведомство примет процессуальное решение.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#Большое Седельниково#Труп#Полиция#Поезд#Сысерть
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