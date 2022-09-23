Управление образования прокомментировало работу центра «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле

Напомним, родители первоклассников обвинили в обмане центр «Подсолнухи» на улице Дружинина, 78. Со слов трех тагильчанок, они ежемесячно вносили за «обучение» детей в ЦПСО от 110 до 150 тысяч рублей, однако по окончании года их сыновей «отчислили». В результате знания мальчиков, утверждали родительницы, не соответствовали уровню первого класса, а справки об аттестации, которые выдала частная школа «Астрея», не приняли в обычных школах. Двое экс-воспитанников «Подсолнухов» вынуждены были повторно поступить в первый класс.