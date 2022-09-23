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Управление образования прокомментировало работу центра «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:32
Фото: 1MI
Управление образования Нижнего Тагила не контролирует работу частных образовательных центров и школ в городе, ответили редакции TagilCity.ru в ведомстве.

В Управлении образования Нижнего Тагила прокомментировали работу центра «Подсолнухи», который родители обвинили в обмане. По словам начальника УпрО Татьяны Удинцевой, частные образовательные организации и центры не являются их подведомственными учреждениями.

Управление образования не может осуществлять контроль за деятельностью частных образовательных организации и образовательных центров, — пояснила начальник УпрО. 

При этом в ведомство на центр «Подсолнухи» никто не жаловался. Также в управление образования не поступала информация, что дети, числившиеся на семейном обучении, «получали образование» в ЦПСО «Подсолнухи», подчеркнула Татьяна Удинцева. 

Напомним, родители первоклассников обвинили в обмане центр «Подсолнухи» на улице Дружинина, 78. Со слов трех тагильчанок, они ежемесячно вносили за «обучение» детей в ЦПСО от 110 до 150 тысяч рублей, однако по окончании года их сыновей «отчислили». В результате знания мальчиков, утверждали родительницы, не соответствовали уровню первого класса, а справки об аттестации, которые выдала частная школа «Астрея», не приняли в обычных школах. Двое экс-воспитанников «Подсолнухов» вынуждены были повторно поступить в первый класс.

Родители первоклассников обвинили в обмане центр «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле
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#Ульяна Савина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Управление образования#Школьник#Вторая школа#Нелегальная школа
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