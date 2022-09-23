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В Первоуральске мобилизован замглавврача скорой помощи

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
В ряды вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации был призван заместитель главного врача станции скорой помощи Первоуральска Вячеслав Федоров.

Сам мужчина утврждает, что для него это не было неожиданностью, так как у него уже есть соответствующий опыт. Он рассказал, что ему прислали повестку. У Вячеслава имеется военная специальность, сообщает "Первоуральск ТВ".

Напомним, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир путин объявил в стране частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыв коснется только тех, кто находится на данный момент в запасе. Это только служившие в армии граждане. Также будет учитываться специальность и опыт.

Стало известно, кто подлежит призыву в России во время частичной мобилизации
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