В Первоуральске мобилизован замглавврача скорой помощи

Сам мужчина утврждает, что для него это не было неожиданностью, так как у него уже есть соответствующий опыт. Он рассказал, что ему прислали повестку. У Вячеслава имеется военная специальность, сообщает "Первоуральск ТВ".
Напомним, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир путин объявил в стране частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыв коснется только тех, кто находится на данный момент в запасе. Это только служившие в армии граждане. Также будет учитываться специальность и опыт.