В Свердловской области открылась «горячая линия» по частичной мобилизации

Теперь любой желающий может узнать необходимую ему информацию о частичной мобилизации, которая началась в России 21 сентября, по номеру «122». Звонить нужно с городского телефона. Уже сейчас «горячая линия» готова к приёму звонков. Работа отлажена во всех городах страны.