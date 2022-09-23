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В Свердловской области открылась «горячая линия» по частичной мобилизации

Сегодня, 03:34
Фото: 1MI
Для жителей Свердловской области и всей России 22 сентября открылась «горячая линия» для ответов на вопросы о частичной мобилизации.

Теперь любой желающий может узнать необходимую ему информацию о частичной мобилизации, которая началась в России 21 сентября, по номеру «122». Звонить нужно с городского телефона. Уже сейчас «горячая линия» готова к приёму звонков. Работа отлажена во всех городах страны.

Также россияне могут получить ответы на свои вопросы на сайте Объясняем.РФ. Об этом пишет telegram-канал интернет-ресурса. Сайт работает благодаря поддержке правительства России.

Напомним, что Министерство Обороны дает пояснения по частичной мобилизации. Так, например, в первую очередь будут призваны офицеры и сержантский состав из резерва. Боевой опыт резервистов — главный фактор для мобилизации.

В Министерстве обороны России дали пояснения о частичной мобилизации
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