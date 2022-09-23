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Застрявшего в батарее кота спасли в Екатеринбурге

Сегодня, 16:41
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»
Кот застрял в решётке батареи в подъезде дома на улице Учителей в Екатеринбурге и просидел взаперти сутки. Животное спас волонтёр.

Прибывший на место вызова волонтёр обнаружил застрявшего кота. Доброволец расценил ситуацию как сложную, ведь разъединить секции батареи не представлялось возможным, а инструментарий оказался бесполезен. Питомца пришлось продвигать к выходу.

Жизнь животного спасло то, что батареи оказались холодными: в доме не успели провести ремонтные работы по наладке теплоснабжения.

Волонтёр рассказал, что освобождение кота далось ему без затруднений. Голова животного с лёгкостью прошла между батареями, далее питомца постепенно проталкивали. Так котёнок преодолел секцию за секцией, в результате чего оказался на свободе.

Судьбой пленника займется вызвавший волонтёров человек, сказано в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге».

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»
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#Анна Варнакина#Животные#Екатеринбург#Кот#Волонтеры#Спасение
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