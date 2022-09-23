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Женщина зарезала сожителя в Ревде и придумала историю об убийце

Сегодня, 13:57
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Женщина зарезала своего сожителя в Ревде. Чтобы избежать наказания, она выдумала историю о мужчине, который совершил преступление.

Труп свердловчанина с двумя колото-резаными травмами живота был обнаружен 6 сентября в квартире на улице Ленина. Следователям удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая сожительница погибшего.

Однако женщина сразу не призналась в содеянном. Она заявила, что сама вызвала скорую помощь, а гражданского мужа зарезал неизвестный, который приходил в квартиру. Но полицейским удалось установить и собрать улики, что никакого незнакомца не было. Подозреваемой пришлось сознаться в преступлении. По ее словам, конфликт с сожителем произошел, так он часто употреблял спиртное и нигде не работал.

Свердловчанка заключена под стражу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Фото: СУ СКР по Свердловской области
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#Криминал#Новости УрФО#Ревда#Убийство#Следственный комитет#Полиция#Сожитель#Евгения Сафина
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