735 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за неделю в Нижнем Тагиле

А вот по Свердловской области за последнюю неделю наблюдается увеличение числа заболевших COVID-19. На 23 сентября выявлено 2 051 случая коронавируса среди жителей региона, тогда как на 17 сентября было зарегистрировано 1 624 случая. Кроме того, за минувшие сутки 2,2 тысячи пациентов были выписаны из больниц после лечения от инфекции. Умерших свердловчан не зафиксировано.