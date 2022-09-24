TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

735 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за неделю в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI
Еще 735 случаев заболевания коронавирусом выявлено у жителей Нижнего Тагила с 17 по 23 сентября. Данные предоставлены Роспотребнадзором Свердловской области.

За время пандемии в Нижнем Тагиле, по данным статистики, зафиксировано 41 386 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости уже месяц остается примерно на одном уровне.

А вот по Свердловской области за последнюю неделю наблюдается увеличение числа заболевших COVID-19. На 23 сентября выявлено 2 051 случая коронавируса среди жителей региона, тогда как на 17 сентября было зарегистрировано 1 624 случая. Кроме того, за минувшие сутки 2,2 тысячи пациентов были выписаны из больниц после лечения от инфекции. Умерших свердловчан не зафиксировано.

Смертность от коронавируса выросла в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Роспотребнадзор: Дети стали чаще заражаться коронавирусомВакцину от COVID-19 для подростков привезли в Свердловскую областьВ Нижнем Тагиле заработал пункт вакцинации от Covid-19
#Евгения Сафина#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Эксклюзив#Нижний Тагил#Статистика#Заболеваемость#Инфекция#Роспотребнадзор
Подпишитесь
Чистка от ила и новая плотина. Как реабилитируют Черноисточинский пруд под Тагилом
Вчера, 11:01
3+1: кого и за что в Нижнем Тагиле оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
Вчера, 17:02
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
22 сентября, 17:18
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 23 сентября
Вчера, 10:44
Управление образования прокомментировало работу центра «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:32
Работники УВЗ в Нижнем Тагиле получат отсрочку от частичной мобилизации
Вчера, 13:41