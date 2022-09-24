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Главу Бродовской администрации подозревают в пьяном дебоше в деревне Нижняя Шумиха

Сегодня, 12:27
Фото: "Черный список Тагила"
Подросток пожаловался матери на то, что якобы пьяный глава Бродовской администрации Зяблов Алексей ударил его по голове и обматерил в деревне Нижняя Шумиха. Женщина рассказала о случившемся 11 сентября инциденте в социальных сетях.

Со слов автора публикации, группа подростков, в числе которой был её сын, прогуливалась по недавно установленной детской площадке и решила покататься на качелях. Из сельского клуба якобы вышел пьяный мужчина, которого дети-очевидцы опознали как главу Бродовской администрации Зяблова Алексея, и начал оскорблять несовершеннолетнего. Позже последовал удар в область головы. Далее, со слов матери, мужчина удалился от места произошедшего на личном автомобиле.

После инцидента бабушка ребёнка обратилась к нему за извинениями, но в течение недели их так и не поступило. На данный момент написано заявление в полицию. Ждём разбирательств, — пишет Оксана Николаева в сообществе «Черный список Тагила».
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