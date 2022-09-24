Главу Бродовской администрации подозревают в пьяном дебоше в деревне Нижняя Шумиха

Со слов автора публикации, группа подростков, в числе которой был её сын, прогуливалась по недавно установленной детской площадке и решила покататься на качелях. Из сельского клуба якобы вышел пьяный мужчина, которого дети-очевидцы опознали как главу Бродовской администрации Зяблова Алексея, и начал оскорблять несовершеннолетнего. Позже последовал удар в область головы. Далее, со слов матери, мужчина удалился от места произошедшего на личном автомобиле.