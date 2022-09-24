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Неизвестный домогался девушки в подъезде на юго-западе Екатеринбурга

Сегодня, 13:09
Фото: 1MI
24-летняя девушка подверглась нападению неизвестного мужчины в подъезде на юго-западе Екатеринбурга. Инцидент камеры видеонаблюдения зафиксировали 21 сентября на улице Серафимы Дерябиной, 37.

На кадрах видеозаписи видно, как мужчина хватает екатеринбурженку, заламывает ей руки за спину, трогает и что-то спрашивает.

Сестра потерпевшей рассказала Е1, что мужчина выслеживал другую девушку, а после начал приставать к екатеринбурженке с видео. Он задавал вопросы: сколько лет, с кем проживает. На это пострадавшая ответила, что живёт с пенсионеркой и больна эпилепсией, у неё прямо сейчас может случиться приступ. После этого мужчина скомандовал женщине не поворачиваться и ушёл.

Жительница Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы, где от неё потребовали предоставить видеозапись на флэшке. УМВД по Екатеринбургу сообщает, что заявление о случившемся к ним не поступало, но они советуют обратиться девушке в полицейский участок № 8.

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#Анна Варнакина#Криминал#Екатеринбург#Девушка#Видеокамера#Домогательства#Полиция
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