Неизвестный домогался девушки в подъезде на юго-западе Екатеринбурга

Сестра потерпевшей рассказала Е1, что мужчина выслеживал другую девушку, а после начал приставать к екатеринбурженке с видео. Он задавал вопросы: сколько лет, с кем проживает. На это пострадавшая ответила, что живёт с пенсионеркой и больна эпилепсией, у неё прямо сейчас может случиться приступ. После этого мужчина скомандовал женщине не поворачиваться и ушёл.