Неизвестный домогался девушки в подъезде на юго-западе Екатеринбурга

На кадрах видеозаписи видно, как мужчина хватает екатеринбурженку, заламывает ей руки за спину, трогает и что-то спрашивает.
Сестра потерпевшей рассказала Е1, что мужчина выслеживал другую девушку, а после начал приставать к екатеринбурженке с видео. Он задавал вопросы: сколько лет, с кем проживает. На это пострадавшая ответила, что живёт с пенсионеркой и больна эпилепсией, у неё прямо сейчас может случиться приступ. После этого мужчина скомандовал женщине не поворачиваться и ушёл.
Жительница Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы, где от неё потребовали предоставить видеозапись на флэшке. УМВД по Екатеринбургу сообщает, что заявление о случившемся к ним не поступало, но они советуют обратиться девушке в полицейский участок № 8.