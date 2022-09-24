Одна погибла, трое пострадали: водитель протаранил остановку с пассажирами в Перми

Предварительно установлено, что 70-летнему водителю стало плохо за рулем. По словам очевидцев, одну из женщин, стоявших на остановке, зажало между иномаркой и лавкой, а другой оторвало ногу.
Одной из пострадавших оторвало ногу. Я выдернул шнурки, начал перевязывать рану, — рассказал подписчик редакции Properm.ru.
Водитель был доставлен в наркологическую службу, чтобы проверить его на наличие алкоголя в крови. Результаты оказались отрицательными, поэтому речи об избрании для него меры пресечения не идет.