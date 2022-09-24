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Одна погибла, трое пострадали: водитель протаранил остановку с пассажирами в Перми

Сегодня, 10:53
Фото: Properm.ru
В автобусную остановку с пассажирами въехал водитель Nissan Qashqai утром 24 сентября в Перми на площади Карла Маркса. В результате одна женщина погибла, еще три человека пострадали.

Предварительно установлено, что 70-летнему водителю стало плохо за рулем. По словам очевидцев, одну из женщин, стоявших на остановке, зажало между иномаркой и лавкой, а другой оторвало ногу.

Одной из пострадавших оторвало ногу. Я выдернул шнурки, начал перевязывать рану, — рассказал подписчик редакции Properm.ru.

Водитель был доставлен в наркологическую службу, чтобы проверить его на наличие алкоголя в крови. Результаты оказались отрицательными, поэтому речи об избрании для него меры пресечения не идет.

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#Евгения Сафина#ДТП#Пермь#Авария
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