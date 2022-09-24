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У жителей Нижнего Тагила могут забрать машины на нужды армии во время мобилизации

Сегодня, 15:20
Фото: 1MI
В приказе военного комиссариата Свердловской области сказано, что транспортные средства россиян и жителей Нижнего Тагила могут быть изъяты для нужд ВС РФ во время частичной мобилизации.

Под указ попадают исправные внедорожники категории M1G и N1G. Их могут изъять «по особому распоряжению». Доставить их нужно будет в указанные военкоматом сроки и место.

Определенная приказом категория автомобилей позволяет изъять в пользу государства полноприводные машины жителей Нижнего Тагила с подъемом 30%, просветом больше 180 миллиметров, межосевым просветом в 200 мм и с блокировкой дифференциала.

Таким образом, военкоматы могут получить от тагильчан машины марок Renault Logan, Renault Sandero, Renault Duster, Renault Kaptur и многие другие.

Военком Свердловской области выпустил приказ о мобилизации
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#Анна Варнакина#Общество#Нижний Тагил#Частичная мобилизация#Автомобили#Изъятие#Частичная мобилизация в России
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