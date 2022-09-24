У жителей Нижнего Тагила могут забрать машины на нужды армии во время мобилизации

Под указ попадают исправные внедорожники категории M1G и N1G. Их могут изъять «по особому распоряжению». Доставить их нужно будет в указанные военкоматом сроки и место.
Определенная приказом категория автомобилей позволяет изъять в пользу государства полноприводные машины жителей Нижнего Тагила с подъемом 30%, просветом больше 180 миллиметров, межосевым просветом в 200 мм и с блокировкой дифференциала.
Таким образом, военкоматы могут получить от тагильчан машины марок Renault Logan, Renault Sandero, Renault Duster, Renault Kaptur и многие другие.