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У звезды «Уральских пельменей» обнаружили долг по ЖКХ на полмиллиона рублей

Сегодня, 15:18
Фото: Илана Исакжанова "ВКонтакте"
У Иланы Исакжановой из «Уральских пельменей» обнаружили неоплаченную задолженность по услугам ЖКХ на 473 245 рублей. Извещение пришло через Госуслуги.

Оказывается, что задолженность начислили по ошибке. Долг у юмористки обнаружился на Портале государственных услуг РФ. Исакжанова предупреждает других россиян о том, что подобные «письма счастья» — это всего лишь системный сбой. Публикацию о происшествии артистка опубликовала на личной страничке в социальных сетях.

Вот взбодрили так взбодрили. В 9 утра я уже была в МФЦ, — пишет участница команды КВН «Уральские пельмени».

Недавно стало известно о том, что коммунальные платежи россиян вырастут на 9%. Индексация пройдет 1 декабря 2022 года на 8 месяцев раньше планируемой даты.

Жители Нижнего Тагила будут платить на 9% больше по коммунальным платежам
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#Анна Варнакина#Происшествия#Новости УрФО#Госуслуги#Долг#Коммунальные платежи#Ошибка
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