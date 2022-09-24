У звезды «Уральских пельменей» обнаружили долг по ЖКХ на полмиллиона рублей

Оказывается, что задолженность начислили по ошибке. Долг у юмористки обнаружился на Портале государственных услуг РФ. Исакжанова предупреждает других россиян о том, что подобные «письма счастья» — это всего лишь системный сбой. Публикацию о происшествии артистка опубликовала на личной страничке в социальных сетях.
Вот взбодрили так взбодрили. В 9 утра я уже была в МФЦ, — пишет участница команды КВН «Уральские пельмени».
Недавно стало известно о том, что коммунальные платежи россиян вырастут на 9%. Индексация пройдет 1 декабря 2022 года на 8 месяцев раньше планируемой даты.