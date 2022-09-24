У звезды «Уральских пельменей» обнаружили долг по ЖКХ на полмиллиона рублей

Оказывается, что задолженность начислили по ошибке. Долг у юмористки обнаружился на Портале государственных услуг РФ. Исакжанова предупреждает других россиян о том, что подобные «письма счастья» — это всего лишь системный сбой. Публикацию о происшествии артистка опубликовала на личной страничке в социальных сетях.