В Нижнем Тагиле находящихся в запасе жителей срочно зовут в военкомат

Предписание должно быть зафиксировано в военном билете тагильчанина, который находится в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Сроки явки и адреса прибытия в учёт не идут: всех ожидают в одном месте — в военном комиссариате Нижнего Тагила. Призыв опубликовала мэрия города.