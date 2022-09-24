В Нижнем Тагиле находящихся в запасе жителей срочно зовут в военкомат

Предписание должно быть зафиксировано в военном билете тагильчанина, который находится в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Сроки явки и адреса прибытия в учёт не идут: всех ожидают в одном месте — в военном комиссариате Нижнего Тагила. Призыв опубликовала мэрия города.
Внимание! Уважаемые граждане города Нижний Тагил, просим всех, кто имеет мобилизационное предписания, вклеенное в Ваш военный билет, не учитывая указанных в них сроков явки и адресов прибытия, незамедлительно прибыть в военный комиссариат по адресу: ул. Бажова, д. 5, — сказано в публикации «Нижний Тагил».
Любые вопросы по поводу частичной мобилизации администрация Нижнего Тагила предлагает решать с дежурным по телефону: 331846.
Напомним, что ранее в городском военкомате прошло совещание по вопросу частичной мобилизации, а тагильчане начали получать повестки.