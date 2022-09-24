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В Нижнем Тагиле находящихся в запасе жителей срочно зовут в военкомат

Сегодня, 11:32
Фото: 1MI
Всех жителей Нижнего Тагила, которые имеют мобилизационное предписание, просят без замедления прибыть в военкомат по улице Бажова, 5. Призыв опубликован 24 сентября.

Предписание должно быть зафиксировано в военном билете тагильчанина, который находится в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Сроки явки и адреса прибытия в учёт не идут: всех ожидают в одном месте — в военном комиссариате Нижнего Тагила. Призыв опубликовала мэрия города.

Внимание! Уважаемые граждане города Нижний Тагил, просим всех, кто имеет мобилизационное предписания, вклеенное в Ваш военный билет, не учитывая указанных в них сроков явки и адресов прибытия, незамедлительно прибыть в военный комиссариат по адресу: ул. Бажова, д. 5, — сказано в публикации «Нижний Тагил».

Любые вопросы по поводу частичной мобилизации администрация Нижнего Тагила предлагает решать с дежурным по телефону: 331846.

Напомним, что ранее в городском военкомате прошло совещание по вопросу частичной мобилизации, а тагильчане начали получать повестки.

В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
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#Анна Варнакина#Общество#Нижний Тагил#Военкомат#Мобилизация#Частичная мобилизация#Призыв#Явка#Частичная мобилизация в России
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