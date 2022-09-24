В Нижнем Тагиле с 8 раза найден подрядчик на ремонт Демидовской поликлиники

Контракт с фирмой «Инвестпром» был заключен 19 сентября. У организации есть лицензия на реставрацию памятников архитектуры и объектов культурного наследия, а также положительный опыт работы. Объект должен быть сдан в конце июля 2023 года.
О том, где врачи будут оказывать помощь пациентам поликлиники во время ремонта, пока руководство Демидовской больницы не сообщает. Скорее всего, они будут перенаправлены в филиале поликлиники на Старателе. Кроме того будут использованы отделение дневного стационара и физиотерапевтическое отделение на улице Горошникова, сообщил главврач Демидовской больницы и новоизбранный депутат гордумы Сергей Овсянников ИА «Все Новости».
Напомним, на официальный запрос редакции TagilCity.ru по поводу поиска подрядчика на ремонт поликлиники Сергей Овсянников отказался давать какие-либо пояснения или комментарии.