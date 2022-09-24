TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле с 8 раза найден подрядчик на ремонт Демидовской поликлиники

Сегодня, 10:11
Фото: TagilCity.ru
Демидовскую поликлинику в Нижнем Тагиле за 89,5 миллиона рублей отремонтирует фирма из Екатеринбурга «Инвестпром». Подрядчика не могли найти с марта 2022 года, было разыграно семь аукционов.

Контракт с фирмой «Инвестпром» был заключен 19 сентября. У организации есть лицензия на реставрацию памятников архитектуры и объектов культурного наследия, а также положительный опыт работы. Объект должен быть сдан в конце июля 2023 года.

О том, где врачи будут оказывать помощь пациентам поликлиники во время ремонта, пока руководство Демидовской больницы не сообщает. Скорее всего, они будут перенаправлены в филиале поликлиники на Старателе. Кроме того будут использованы отделение дневного стационара и физиотерапевтическое отделение на улице Горошникова, сообщил главврач Демидовской больницы и новоизбранный депутат гордумы Сергей Овсянников ИА «Все Новости».

Напомним, на официальный запрос редакции TagilCity.ru по поводу поиска подрядчика на ремонт поликлиники Сергей Овсянников отказался давать какие-либо пояснения или комментарии.

В седьмой раз не могут найти подрядчика на ремонт Демидовской поликлиники в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
89,5 млн выделено на ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем ТагилеВ Демидовской больнице Нижнего Тагила отремонтируют отделение гинекологии
#Евгения Сафина#Экономика#Нижний Тагил#Демидовская поликлиника#Ремонт#Объект культурного наследия
Подпишитесь
Чистка от ила и новая плотина. Как реабилитируют Черноисточинский пруд под Тагилом
Вчера, 11:01
3+1: кого и за что в Нижнем Тагиле оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
Вчера, 17:02
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
22 сентября, 17:18
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 23 сентября
Вчера, 10:44
Управление образования прокомментировало работу центра «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:32
Работники УВЗ в Нижнем Тагиле получат отсрочку от частичной мобилизации
Вчера, 13:41