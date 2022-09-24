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Житель Нижнего Тагила рассказал об очередях на таможне в аэропорту Кольцово

Сегодня, 16:13
Фото: 1MI
Накануне, 23 сентября, очевидец из Нижнего Тагила рассказал СМИ, что в аэропорту Кольцово свердловчан мужского пола тщательно проверяют на таможне, из-за чего собираются очереди.

У мужчин работники таможенной службы внимательно проверяют документы. Свидетель и сам простоял в очереди больше часа. Свердловчан мужского пола «разворачивают обратно».

Житель Нижнего Тагила предполагает, что работники аэропорта смотрят загранпаспорт и посадочный талон, а затем отправляют запрос. После таможенники вызывают в кабинет, проводят беседы и рабочие процедуры в индивидуальном порядке.

Правда, я не видел, чтобы кого-то не пропустили, — сообщил свидетель агентству «Между строк».

Напомним, что с начала частичной мобилизации в аэропорту Екатеринбурга выросли цены на авиаперелеты.

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