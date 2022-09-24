Житель Нижнего Тагила рассказал об очередях на таможне в аэропорту Кольцово

У мужчин работники таможенной службы внимательно проверяют документы. Свидетель и сам простоял в очереди больше часа. Свердловчан мужского пола «разворачивают обратно».
Житель Нижнего Тагила предполагает, что работники аэропорта смотрят загранпаспорт и посадочный талон, а затем отправляют запрос. После таможенники вызывают в кабинет, проводят беседы и рабочие процедуры в индивидуальном порядке.
Правда, я не видел, чтобы кого-то не пропустили, — сообщил свидетель агентству «Между строк».
Напомним, что с начала частичной мобилизации в аэропорту Екатеринбурга выросли цены на авиаперелеты.