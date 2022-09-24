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Жители Нижнего Тагила будут платить на 9% больше по коммунальным платежам

Сегодня, 12:26
Фото: 1MI
Уже с 1 декабря 2022 года цены на ЖКХ по всей России и в Нижнем Тагиле вырастут: тарифы на газ проиндексируют на 8,5%, на электричество — на 9%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги решили поднять на восемь месяцев раньше запланированной даты, пишет издание «Новые Известия», ссылаясь на Минэкономразвития. Последующая индексация для жителей страны и Нижнего Тагила пройдёт в июле 2024 года.

Эта индексация — вторая для 2022 года. Ведомство подсчитало, что усредненная сумма платежей на семью из трёх человек увеличится на 324 рубля в месяц. Минэкономразвития поясняет, что было принято повышать тарифы в целях обновления инженерно-технического обеспечения.

Напомним, что в нынешнем году власти Свердловской области планировали получить 20 миллиардов рублей на обновление теплосетей в разных городах региона, в числе которых — Нижний Тагил. Программа по замене теплосетей начнёт действовать в 2023 году.

Свердловские власти планируют получить 20 млрд на замену теплосетей в муниципалитетах
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#Анна Варнакина#Общество#Нижний Тагил#Жкх#Индексация#Деньги#Коммунальные платежи
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