Жители Нижнего Тагила будут платить на 9% больше по коммунальным платежам

Эта индексация — вторая для 2022 года. Ведомство подсчитало, что усредненная сумма платежей на семью из трёх человек увеличится на 324 рубля в месяц. Минэкономразвития поясняет, что было принято повышать тарифы в целях обновления инженерно-технического обеспечения.