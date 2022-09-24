Жители Нижнего Тагила смогут пожаловаться на еду в столовых через чат-бот

Программа запущена Центром управления регионом Свердловской области с целью быстрого получения обратной связи на питание в образовательных учреждения и последующего реагирования. Жителям Нижнего Тагила предлагают писать в чат «Столовкин-бот» по всем вопросам, в числе которых: некачественный или подозрительный состав, подача в холодном виде или несвежие продукты в блюдах, сообщает газета «Тагильский рабочий».