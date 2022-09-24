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Жители Нижнего Тагила смогут пожаловаться на еду в столовых через чат-бот

Сегодня, 14:05
Фото: 1MI
Чат-бот в мессенджере Telegram будет принимать жалобы от жителей Свердловской области и Нижнего Тагила на блюда в школьных столовых.

Программа запущена Центром управления регионом Свердловской области с целью быстрого получения обратной связи на питание в образовательных учреждения и последующего реагирования. Жителям Нижнего Тагила предлагают писать в чат «Столовкин-бот» по всем вопросам, в числе которых: некачественный или подозрительный состав, подача в холодном виде или несвежие продукты в блюдах, сообщает газета «Тагильский рабочий».

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил на личный контроль вопрос качества питания в школьных столовых. Так, в Реже дети обнаружили в одной из тарелок борща червяка. После того, как об инциденте стало известно, глава региона поручил провести проверку.

Проверить питание в школах поручил губернатор Евгений Куйвашев после инцидента в Реже
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#Анна Варнакина#Общество#Свердловская область#Нижний Тагил#Столовая#Чат#Жалоба#Школьное питание
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