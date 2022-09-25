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Какие документы и личные вещи необходимо взять на пункт мобилизации

Сегодня, 09:58
Фото: 1MI
В повестке на мобилизацию рекомендовано взять с собой «личные вещи». Поясняем какие документы и вещи надо иметь при себе.

На мобилизационный пункт важно взять минимальный комплект документов и личных вещей. Что необходимо взять в первую очередь. После оформления и постановки на довольствие военнообязанный получает основной комплект обмундирования и обеспечивается питанием.

Необходимые документы мобилизованного:

  • паспорт гражданина РФ;
  • удостоверение гражданина, подлежащего призыву (военный билет);
  • водительское удостоверение (при наличии).

Наличные деньги разрешены, но лучше сдать их при передислокациях или при участии в боевых действиях. Мобильный телефон можно брать с собой. Гаджет изымут после прибытия в часть (пункт сбора). Телефон будет выдаваться для связи с родным по распоряжению командира. Распоряжением по ВС РФ военнослужащим запрещено проводить видеосъемку, только телефонная связь. Телефоны и адреса родных для связи лучше выписать на отдельный лист, иметь его всегда при себе.

Личные вещи:

  • сигареты;
  • нитки или швейный набор;
  • ручки и конверты;
  • наручные часы;
  • блокнот;
  • шнурки. 

Предметы личной гигиены:

  • зубная щетка и паста (электрическая щетка запрещена);
  • мыло (в закрывающейся мыльнице);
  • стиральный порошок (рассыпной или в маленьких пакетах);
  • одноразовые бритвы, пена для бритья;
  • щипцы для стрижки ногтей (ножницы брать нельзя);
  • туалетная бумага;
  • ватные палочки для ушей;
  • твердый дезодорант;
  • расческа;
  • лейкопластырь;
  • щетка для чистки обуви;
  • носовые платки.

Одежда

На мобилизационном пункте или в части военнообязанные получает основной комплект одежды. С собой необходимо иметь сезонную одежду. Личная одежда сдается при оформлении.

Продукты питания (на 3 дня):

  • еда в порциях (из расчета на один прием пищи)
  • рыбные и мясные консервы в банках с ключом
  • сгущенку
  • сахар-рафинад
  • чай и кофе
  • сырокопченую колбасу
  • печенье
  • вода.

При следовании к месту службы будет возможность купить продукты питания.

Аптечка

Можно собрать индивидуально, с учетом сезонных и хронических заболеваний. Рекомендовано:

  • лекарства, которые человек принимает постоянно или периодически (например, таблетки от давления, болей в желудке и т.д.);
  • несколько жгутов для остановки крови;
  • упаковки медицинских бинтов;
  • гемостатические средства;
  • медицинские тампоны для ран;
  • антисептические средства.

Что запрещено брать:

  • алкоголь;
  • оружие;
  • наркотики;
  • :скоропортящиеся продукты.
#Федор Быстров#Частичная мобилизация в России#Мобилизация#Частичная мобилизация#Россия#Призыв#Документы
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