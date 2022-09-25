Какие документы и личные вещи необходимо взять на пункт мобилизации

На мобилизационный пункт важно взять минимальный комплект документов и личных вещей. Что необходимо взять в первую очередь. После оформления и постановки на довольствие военнообязанный получает основной комплект обмундирования и обеспечивается питанием.
Необходимые документы мобилизованного:
Наличные деньги разрешены, но лучше сдать их при передислокациях или при участии в боевых действиях. Мобильный телефон можно брать с собой. Гаджет изымут после прибытия в часть (пункт сбора). Телефон будет выдаваться для связи с родным по распоряжению командира. Распоряжением по ВС РФ военнослужащим запрещено проводить видеосъемку, только телефонная связь. Телефоны и адреса родных для связи лучше выписать на отдельный лист, иметь его всегда при себе.
Личные вещи:
Предметы личной гигиены:
Одежда
На мобилизационном пункте или в части военнообязанные получает основной комплект одежды. С собой необходимо иметь сезонную одежду. Личная одежда сдается при оформлении.
Продукты питания (на 3 дня):
При следовании к месту службы будет возможность купить продукты питания.
Аптечка
Можно собрать индивидуально, с учетом сезонных и хронических заболеваний. Рекомендовано:
Что запрещено брать: