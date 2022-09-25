Какие документы и личные вещи необходимо взять на пункт мобилизации

Наличные деньги разрешены, но лучше сдать их при передислокациях или при участии в боевых действиях. Мобильный телефон можно брать с собой. Гаджет изымут после прибытия в часть (пункт сбора). Телефон будет выдаваться для связи с родным по распоряжению командира. Распоряжением по ВС РФ военнослужащим запрещено проводить видеосъемку, только телефонная связь. Телефоны и адреса родных для связи лучше выписать на отдельный лист, иметь его всегда при себе.