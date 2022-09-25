Под Верхней Пышмой конь редкой масти украден прямо с поля

По словам владелицы коня Светланы, Персей пропал в субботу 24 сентября. Произошло это недалеко от дома, когда кони были на выгуле.
Три коня паслись на поле. Моих личных два — Персей и вороной Барон. С ними еще была кобылка. Кобылку мы привязывали, а двое моих гуляли рядышком. И так все лето. Никуда не пропадали, никуда не девались. Все хорошо было — кушали травку и наслаждались жизнью. Мы с ними занимались. Я там не живу, это дом моего знакомого. Там у него кобыла и мои кони. Утром он их вывел попастись. В обед, говорят, как потом выяснилось, подъезжала машина к окраине поля со стороны деревни. Это была четверка баклажанового цвета. Выходил человек и осматривал. Но никто не придал этому значения особого. И уже в начале пятого начали искать коней, — рассказала TagilCity.ru Светлана.
Она отметила, что на месте прогулки не было всех троих коней. Сразу же начались поиски. Были осмотрены ближайшие места, куда животные могли пойти есть траву, а также дороги, которые ведут в другие деревни. Однако ничего найти не удалось. По словам Светланы, когда они вернулись обратно, то Барон и кобыла уже были на месте, а двухгодовалый Персей отсутствовал.
Уже вечером девушка поехала в полицию. Она написала заявление, но пока с ней следователь не связался. Полицейские тут же приехали на место. Они провели осмотр, а также опросили хозяина конюшни и возможных свидетелей.
Наутро 25 сентября владельцы продолжили поиски и опрос людей. Однако ничего добиться не удалось. Поиски проводились по окрестностям поселка, а также в лесу. По словам Светланы, ранее кони уже несколько раз убегали, но всегда возвращались домой, так как там они ощущают себя в безопасности.
Они всегда держатся друг друга. У них очень сильно развит стадный инстинкт. И редко такое бывает, чтобы один конь взял и ушел ото всех. Все признаки налицо — это кража. Потому что, когда мы искали коня сегодня утром, мы заметили что близлежащая дорога, лесная, по которой мы верхом всегда ездили, промята автомобильными колесами, — рассказывает TagilCity.ru Светлана.
Ранее, по словам девушки, машин по этой дороге они не встречали. Она отметила, что на вид, как-будто бы проехала грузовая машина. Светлана предполагает, что украсть неизвестные хотели всех троих, но им не удалось.
Вероятно хотели всех троих украсть. Но те, что постарше, они более упрямые и сильные. Они пугливые. Барона невозможно вообще заставить что-то сделать, если он не хочет. Особенно, если он напуган. Но, раз мужики какие-то приехали, то он заподозрит что-то неладное. А этот маленький, он доверчивый. Он любит людей, всегда к ним подходит, с детства. Не пугливый, послушный, податливый. Его легко можно было завести, — говорит Светлана.
Девушка отмечает, что коня могли украсть на мясо, но она надеется, что у людей не поднимется рука это сделать, так как Персей имеет редкую масть, которая ценна для тех, кто разбирается в лошадях.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru не удалось. Там обещали прокомментировать ситуацию позднее.