Под Верхней Пышмой конь редкой масти украден прямо с поля

Она отметила, что на месте прогулки не было всех троих коней. Сразу же начались поиски. Были осмотрены ближайшие места, куда животные могли пойти есть траву, а также дороги, которые ведут в другие деревни. Однако ничего найти не удалось. По словам Светланы, когда они вернулись обратно, то Барон и кобыла уже были на месте, а двухгодовалый Персей отсутствовал.