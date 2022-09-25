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Под Нижним Тагилом подросток разбился на квадроцикле

Сегодня, 10:34
Фото: отдел пропаганды ГИБДД
Школьники села Николо-Павловское под Нижним Тагилом угнали квадроцикл и попали в ДТП.

Под Нижним Тагилом школьники угнали квадроцикл и решили покататься. 15-летний школьник не справился с управлением и врезался в забор. Пассажир транспортного средства не пострадал. Сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло по дороге в отрадный. На видео квадроцикл резко поворачивает налево и врезается в забор. 15-летний водитель получил травмы и был госпитализирован в детскую клиническую больницу.

Как пояснили в ГИБДД квадроцикл был угнан. С заявлением об угоне обратился в органы хозяин транспортного средства. Подростки уверяли, что взяли квадроцикл покататься.

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#ДТП#Федор Быстров#Свердловская область#ГИБДД#Авария#Квадроцикл#Нижний Тагил#ДТП с участием детей
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