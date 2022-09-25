У жителей Нижнего Тагила могут забрать спецтехнику и полноприводные автомобили

Частичная мобилизация коснулась не только призывников, но и спецтранспорта. В пятом пункте приказа врио военкома Свердловской области говорится, что организации и частные лица обязаны доставить спецтехнику и транспорт по наряду военного комиссариата.
Изъятие транспорта в рамках мобилизации регулируется законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Категории M1G, N1G, описанные в законе — это техника повышенной проходимости. К первому классу относятся Niva (Chevrolet и Travel), Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail. Ко второму классу принадлежат полноприводная «Газель» («Соболь») и все УАЗы.
Изъятие транспорта для нужд армии у частных лиц возможно только после объявления режима военного времени. Поэтому сейчас после регистрации (если пришел наряд из военкомата) частник по закону эксплуатирует внедорожник в своих целях.
Также у собственников-автотранспортных компаний могут изъять, автобусы (кроме троллейбусов), грузовики и прицепы. Практически вся строительная техника, а также снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы тоже может понадобиться для нужд ВС РФ.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.