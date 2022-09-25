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В Екатеринбурге четверо мужчин подрались на детской площадке

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
Драка квартета хулиганов случилась в одном из дворов Екатеринбурга.

В субботу в одном из дворов по ул. Щорса подрались четверо мужчин. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на слова очевидца. На видео участники выясняют отношение не смотря на дневное время и место.

Жутко наблюдать эту картину. Не хотелось бы мне, чтобы мой ребенок, проходя мимо либо увидел это, либо, не дай Бог, его задели, — рассказала жительница Екатеринбурга, заснявшая драку на видео.

В полиции города получить комментарии не удалось.

Ранее мы сообщали, что на детской площадке в Екатеринбурге мужчина в сильном подпитии устроил стрельбу на детской площадке и грозился достать автомат. Один из прохожих получил ранение.

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#Федор Быстров#Екатеринбург#Полиция#Массовая драка#Детская площадка
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