В Екатеринбурге четверо мужчин подрались на детской площадке

В субботу в одном из дворов по ул. Щорса подрались четверо мужчин. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на слова очевидца. На видео участники выясняют отношение не смотря на дневное время и место.
Жутко наблюдать эту картину. Не хотелось бы мне, чтобы мой ребенок, проходя мимо либо увидел это, либо, не дай Бог, его задели, — рассказала жительница Екатеринбурга, заснявшая драку на видео.
В полиции города получить комментарии не удалось.
Ранее мы сообщали, что на детской площадке в Екатеринбурге мужчина в сильном подпитии устроил стрельбу на детской площадке и грозился достать автомат. Один из прохожих получил ранение.