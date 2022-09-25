В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 26 сентября

В управлении ГИБДД по Свердловской области рекомендуют водителям выбирать умеренный скоростной режим. В связи с ухудшением погодных условий резкие маневры и опасные обгоны могут привести к ДТП. Особое внимание проявлять у пешеходных переходов и на перекрестках. Пешеходам рекомендовано выбирать регулируемые переходы на дорогах. В темное время необходимо иметь светоотражающие элементы на одежде.