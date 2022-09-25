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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 26 сентября

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
Метеорологи предсказывают ухудшение погоды на территории Свердловской области. Ожидается сильный ветер, местами мокрый снег.

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено до 26 сентября. Метеорологи предупреждают, что усиление ветра в регионе местами достигнет 22 м/с, ожидаются сильные дожди, утром и днем — мокрый снег. На дорогах области возможен гололед, на проводах - налипание мокрого снега на провода.

В управлении ГИБДД по Свердловской области рекомендуют водителям выбирать умеренный скоростной режим. В связи с ухудшением погодных условий резкие маневры и опасные обгоны могут привести к ДТП. Особое внимание проявлять у пешеходных переходов и на перекрестках. Пешеходам рекомендовано выбирать регулируемые переходы на дорогах. В темное время необходимо иметь светоотражающие элементы на одежде.

В МЧС региона рекомендуют не игнорировать прогнозы синоптиков и соблюдать правила поведения при сильном ветре:

  • все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Без крайней необходимости на улицу не выходить, переждать непогоду в офисе или квартире;
  • если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий;
  • не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий. При сильном ветре они могут повредить автомобиль. Лучший способ защиты автомобиля — крытая парковка. Двигаясь в непогоду по автодорогам, постарайтесь найти укрытие — придорожное кафе, автозаправку — и оставаться там на время ухудшения погодных условий.
#Федор Быстров#Свердловская область#Прогноз погоды#Штормовое предупреждение#Гололед#Дождь#Проливной дождь#Пасмурная погода#Погода
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