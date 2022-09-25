Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов

В документе говорится, что студенты очной и очно-заочной форм обучения получают отсрочку от мобилизации. Распоряжение главы государства касается всех образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, имеющих государственную аккредитацию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.