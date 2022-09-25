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Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов

Сегодня, 07:31
Фото: 1MI
Согласно указу главы России студенты очной и очно-заочной форм обучения имеют право на отсрочку от мобилизации.

В субботу, 24 сентября Владимир Путин подписал указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации».

В документе говорится, что студенты очной и очно-заочной форм обучения получают отсрочку от мобилизации. Распоряжение главы государства касается всех образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, имеющих государственную аккредитацию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Указ главы государства вступает в силу с 24 сентября «…и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.».

21 сентября 2-22 года Владимир Путин постановил ввести в России частичную мобилизацию в ВС РФ.

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