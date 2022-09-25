Владимир Жириновский предсказал события на Украине

В упомянутой выше ялтинской речи Жириновского есть абзац, про который сегодня редко вспоминают. Вольфыч намекает Путину о своей прозорливости. «В 2001 году, Владимир Владимирович, когда была атака на Нью-Йорк, Вы позвали нас в Кремль, лидеров партий и фракций. Вы спросили: «Что делать?» Все сказали Вам: «Лезть под Буша», — кроме меня. Я Вам сказал: «Проявить солидарность с мусульманским миром, сказать им — не бойтесь, вас никто не будет бомбить, Россия с Вами!» Я это единственный сказал, и стенограмма есть в Кремле, — говорит Жириновский.