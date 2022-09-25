Владимир Жириновский предсказал события на Украине

При жизни главный либерал-демократ страны своим экстравагантным поведением и резкими высказываниями получил разные эпитеты. Многие из них на грани фола. «Политический клоун», «шут» — это пожалуй самые мягкие слова, часто звучавшие в адрес Вольфыча после речей и выходок политика.
Спустя девять дней после ухода из жизни (22 апреля 2022 года) на стриминговых и видеоплатформах завирусилась речь Жириновского. В декабре 2021 года политик предсказал начало спецоперации ВС РФ на Украине. Появившееся и раскрученное после смерти Жириновского видео можно считать ментальным возвращением фигуры политика в общественную жизнь страны.
Посмотрите мои выступления в декабре и ноябре на различных политических тусовках, я это и говорил, но своим языком: как надо с ними разговаривать, что нужно от них требовать. Не надо бряцать оружием, надо сказать: давайте выполнять, а если отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу, а какую — вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля, — Владимир Жириновский на заседании Госдумы, 22.12.21.
Жириновский говорил эмоционально, в своей манере, не стесняясь в выражениях. При этом предлагал поддержать будущую, понятную только ему, парадигму внешней политики страны.
Я хотел бы, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду. <…> Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва на Донбассе, а потом в западной части России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новое направление во внешней политике России, — добавил Владимир Вольфович.
Обратите внимание, что основатель ЛДПР ошибся всего на два дня. СВО объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. После этой речи в ГосДуме, иностранные СМИ стали писать про возможную «агрессию» в отношении Украины.
14 августа 2014 года, выступая в Ялте, на встрече лидеров фракций ГосДумы с Владимиром Путиным, Жириновский в очередной раз эпатировал всех и вызвал одобряющую улыбку на лице лидера России. Глава фракции ЛДПР (на тот момент) говорил про Украину, что Украина находится в эйфории от Майдана. Упомянул и вооруженные силы России, которые »…уничтожают всю колонну танков за 15 минут, всю колонну БТР за 15 минут, сносят целые улицы в городах? И всё это — сегодняшнее вооружение Российской армии.»
Жириновский намекает на частные военные компании (ЧВК), говорит о том, что добровольцев будут набирать в тюрьмах. Эти слова прозвучали за восемь лет до начала СВО.
Почему же его [оружие] не испытать и не показать, на что способна наша армия? Не обязательно её вводить. Весь мир что там? Американцы, американская армия воюет? Добровольцы воюют! А у нас миллионы добровольцев могли бы там повоевать, из тюрем выпустить, штрафные батальоны создать и сказать: «Ни шагу назад! Вот Луганск, Донецк, и дальше — до Одессы и Приднестровья!» И они всё пропашут ночью и днём, лишь бы не вернуться в наши тюрьмы, — Владимир Жириновский 14 августа 2014 года, Ялта, Крым.
Сегодня в стране спокойно воспринимают видео выступления якобы владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в исправительной компании. Он обещает снятие судимости за полгода контракта с ЧВК. Про Луганск, Донецк и планы на Одессу, политологи, эксперты, лидеры общественного мнения высказывались уже много раз. Слова Жириновского сегодня стали реальностью. Приводя четкие детали и даты событий в своих выступлениях экс-лидер ЛДПР в России превзошел болгарскую предсказательницу Вангу.
Чтобы завершить украинские предсказания Вольфыча, вспомним фразу из интервью телеканалу «Украина» (!) в далеком 2008 году. «Но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО, население выступит против, а над ним будут издеваться… Если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города», — отметил Жириновский без тени сомнения.
В упомянутой выше ялтинской речи Жириновского есть абзац, про который сегодня редко вспоминают. Вольфыч намекает Путину о своей прозорливости. «В 2001 году, Владимир Владимирович, когда была атака на Нью-Йорк, Вы позвали нас в Кремль, лидеров партий и фракций. Вы спросили: «Что делать?» Все сказали Вам: «Лезть под Буша», — кроме меня. Я Вам сказал: «Проявить солидарность с мусульманским миром, сказать им — не бойтесь, вас никто не будет бомбить, Россия с Вами!» Я это единственный сказал, и стенограмма есть в Кремле, — говорит Жириновский.
Что знал Владимир Вольфович? Кто из великих мира сего делился планами с Жириновским? Вряд ли мы узнаем это. Одно можно утверждать с полной уверенностью: в России политик стал больше чем Ванга.
PS. В 2013 году Жириновский сам не понимая этого срежиссировал и предсказал свои похороны. В интервью одному из оппозиционных на тот момент телеканалов, рассказал что панихида видится ему в Колонном зале, гроб необходимо пронести до университетского здания, а поминки провести в большом ресторане. В качестве кладбища Жириновский выбирал между Новодевичьим, Ваганьковским или Троекуровским кладбищами. Похороны должны пройти с государственными почестями, говорил политик. Так и случилось. Прощание в Колонном зале, похороны на Новодевичьем кладбище со всеми государственными почестями.