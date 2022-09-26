7 из 10 жителей Тагила поддерживают идею обязательной службы иммигрантов

Напомним, что совет при Президенте РФ предложил ввести обязательную службу в армии для тех, кто недавно обзавелся гражданством России. Таким образом, люди их Киргизии, Таджикистана и Узбекистана могут стать солдатами в России. За отказ их будут лишать гражданства.