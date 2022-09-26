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7 из 10 жителей Тагила поддерживают идею обязательной службы иммигрантов

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
Более 70% жителей Нижнего Тагила считают, что мигранты должны служить в армии РФ.

Речь идет о выходцах из Центральной Азии, получивших российское гражданство менее 10 лет. Данные исследования опубликовал портал по поиску работы SuperJob.

По их данным, тагильчане от 45 лет (77%) чаще всего поддерживали эту идею, реже всего те, кто моложе 34 лет (47%). Против такой идеи всего 13% местных жителей.

В комментариях некоторые пользователи отметили, что они сомневаются в законности предложения. Также граждане призывали к гуманизму.

Напомним, что совет при Президенте РФ предложил ввести обязательную службу в армии для тех, кто недавно обзавелся гражданством России. Таким образом, люди их Киргизии, Таджикистана и Узбекистана могут стать солдатами в России. За отказ их будут лишать гражданства.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Армия#Мигранты#Гражданство
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