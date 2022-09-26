7 из 10 жителей Тагила поддерживают идею обязательной службы иммигрантов

Речь идет о выходцах из Центральной Азии, получивших российское гражданство менее 10 лет. Данные исследования опубликовал портал по поиску работы SuperJob.
По их данным, тагильчане от 45 лет (77%) чаще всего поддерживали эту идею, реже всего те, кто моложе 34 лет (47%). Против такой идеи всего 13% местных жителей.
В комментариях некоторые пользователи отметили, что они сомневаются в законности предложения. Также граждане призывали к гуманизму.
Напомним, что совет при Президенте РФ предложил ввести обязательную службу в армии для тех, кто недавно обзавелся гражданством России. Таким образом, люди их Киргизии, Таджикистана и Узбекистана могут стать солдатами в России. За отказ их будут лишать гражданства.