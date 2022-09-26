Более 50 тысяч заболевших ОРВИ выявлено в Свердловской области за неделю

Всего зарегистрировано 50377 заболевших ОРВИ. Этот показатель выше среднего многолетнего уровня на 64,3%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Дети составляют более половины заболевших (51%). По статистике это ниже многолетних показателей на двадцать процентов.
В Екатеринбурге за неделю зарегистрирован 21461 случай заболевания ОРВИ. Это на уровне прошлой недели и выше среднего многолетнего уровня на 42,2%, отметили в Роспотребнадзоре.
Самыми неблагополучные по заболеваемости (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) на прошлой неделе стали города Богданович, Каменск-Уральский, Асбест и Краснотурьинск.