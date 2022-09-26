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Более 50 тысяч заболевших ОРВИ выявлено в Свердловской области за неделю

Сегодня, 13:58
Фото: 1MI
На прошлой неделе в Свердловской области уровень заболеваемости ОРВИ был выше многолетних показателей на 64 процента.

Всего зарегистрировано 50377 заболевших ОРВИ. Этот показатель выше среднего многолетнего уровня на 64,3%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Дети составляют более половины заболевших (51%). По статистике это ниже многолетних показателей на двадцать процентов.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрирован 21461 случай заболевания ОРВИ. Это на уровне прошлой недели и выше среднего многолетнего уровня на 42,2%, отметили в Роспотребнадзоре.

Самыми неблагополучные по заболеваемости (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) на прошлой неделе стали города Богданович, Каменск-Уральский, Асбест и Краснотурьинск.

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#Федор Быстров#Здоровье#Свердловская область#Екатеринбург#ОРВИ#Роспотребнадзор#Статистика
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