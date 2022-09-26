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Дизельное топливо разлилось из трубопровода в поселке под Невьянском

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
Дизельное топливо разлилось из трубопровода в районе поселка Цементный под Невьянском. На место уже выезжали сотрудники прокуратуры.

Проверка проводилась на трубопроводе, находящемся на территории АО «Невьянский цементник» и местом хранения топлива АО «Авангард», протяженностью 700 метров. По предварительной информации, 23 сентября 2022 года лучилась утечка дизельного топлива из-за повреждения трубы диаметром 114 мм. неустановленными лицами. В результате могло произойти загрязнение почвы и реки Северная Шуралка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данному факту Невьянская городская прокуратура начала проверку. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, а также будет дана оценка действиям неустановленных лиц. Кроме того, в ходе проверки будут установлены причины розлива, а также причиненный ущерб.

#Ирина Кирилова#Экология#Екатеринбург#Невьянск#Топливо#Розлив
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