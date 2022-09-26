Дизельное топливо разлилось из трубопровода в поселке под Невьянском

По данному факту Невьянская городская прокуратура начала проверку. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, а также будет дана оценка действиям неустановленных лиц. Кроме того, в ходе проверки будут установлены причины розлива, а также причиненный ущерб.