Два человека пострадали в ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

О происшествии TagilСity.ru сообщил очевидец. Он рассказал, что на месте ДТП стоит машина скорой помощи, полиция и пожарные.
В отделе пропаганды ГИБДД TagilСity.ru сообщили, что 32-летняя женщина ехала за рулем машины Toyota со стороны Октябрьского проспекта в сторону улицы Дружинина. Поворачивая налево около дома №32 по Уральскому проспекту она не уступила дорогу машине Fiat Doblо. За рулем второй иномарки находился 57-летний мужчина.
В результате аварии пострадали два человека - водитель авто Toyota и 32-летняя пассажирка второй машины. Вторую после осмотра отпустили домой, а первую госпитализировали.
Сотрудники ГАИ установили, что оба авто ехали на зеленый сигнал светофора.