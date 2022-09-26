Два человека пострадали в ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

В отделе пропаганды ГИБДД TagilСity.ru сообщили, что 32-летняя женщина ехала за рулем машины Toyota со стороны Октябрьского проспекта в сторону улицы Дружинина. Поворачивая налево около дома №32 по Уральскому проспекту она не уступила дорогу машине Fiat Doblо. За рулем второй иномарки находился 57-летний мужчина.