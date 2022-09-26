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Два человека пострадали в ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:45
Фото: 1MI
Два автомобиля столкнулись на перекрёстке на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле. Авария случилась 26 сентября примерно в 15.00.

О происшествии TagilСity.ru сообщил очевидец. Он рассказал, что на месте ДТП стоит машина скорой помощи, полиция и пожарные.

В отделе пропаганды ГИБДД TagilСity.ru сообщили, что 32-летняя женщина ехала за рулем машины Toyota со стороны Октябрьского проспекта в сторону улицы Дружинина. Поворачивая налево около дома №32 по Уральскому проспекту она не уступила дорогу машине Fiat Doblо. За рулем второй иномарки находился 57-летний мужчина.

В результате аварии пострадали два человека - водитель авто Toyota и 32-летняя пассажирка второй машины. Вторую после осмотра отпустили домой, а первую госпитализировали.

Сотрудники ГАИ установили, что оба авто ехали на зеленый сигнал светофора.

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