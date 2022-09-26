Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

Выражаю самое искреннее и глубокое соболезнование жителям Ижевска, чьи дети, родные и близкие погибли в результате страшной трагедии, случившейся в школе № 88, - сказал глава региона.
Также Евгений Куйвашев добавил, что случившееся – огромное горе для всей страны, потрясение и боль для всех граждан. Всем пострадавшим глава региона пожелал поскорее вылечиться.
Напомним, в понедельник, 26 сентября, в одну из школ Ижевска ворвался вооруженный мужчина, который сумел застрелить некоторых взрослых и детей, а также ранить находившихся в учебном классе. После этого злоумышленник свел счеты с жизнью.
Известно о 15 погибших. 11 из них – дети.