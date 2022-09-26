TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

Сегодня, 13:24
Фото: 1MI
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев высказал свои соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе №88 города Ижевска.
Выражаю самое искреннее и глубокое соболезнование жителям Ижевска, чьи дети, родные и близкие погибли в результате страшной трагедии, случившейся в школе № 88, - сказал глава региона.

Также Евгений Куйвашев добавил, что случившееся – огромное горе для всей страны, потрясение и боль для всех граждан. Всем пострадавшим глава региона пожелал поскорее вылечиться.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, в одну из школ Ижевска ворвался вооруженный мужчина, который сумел застрелить некоторых взрослых и детей, а также ранить находившихся в учебном классе. После этого злоумышленник свел счеты с жизнью.

Известно о 15 погибших. 11 из них – дети.

В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе Ижевска
Узнать подробнее
Читайте также:
Неизвестный устроил стрельбу в школе ИжевскаЮноша устроил стрельбу в военкомате Иркутской области
#Общество#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Соболезнования#Трагедия#Ижевск#Школа#Елена Озерова
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
3+1: кого и за что в Нижнем Тагиле оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
23 сентября, 17:02
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Под Верхней Пышмой конь редкой масти украден прямо с поля
Вчера, 19:30
В Нижнем Тагиле с 8 раза найден подрядчик на ремонт Демидовской поликлиники
24 сентября, 15:11