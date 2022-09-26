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Posted 26 сентября 2022, 03:05

Published 26 сентября 2022, 03:05

Modified 29 ноября, 18:34

Updated 29 ноября, 18:34

Имущество банкрота «Тагилбанка» на 80 млн распродают на торгах

Имущество банкрота «Тагилбанка» на 80 млн распродают на торгах

26 сентября 2022, 03:05
Фото: 1MI.
Объявлены электронные торги на покупку имущества компании-банкрота АО «Тагилбанк». Они проходят 26 сентября.

Организатором аукциона является госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Всего на продажу выставлены 85 лотов на общую сумму 80 миллионов рублей.

Так, на трехэтажный дом на улице Верескова, 168А установлена начальная цена в 3,9 миллиона рублей с шагом аукциона в 195,3 тысячи рублей. Площадь здания составляет 268 квадратных метров, вокруг него располагается земельный участок площадью около 920 квадратных метров.

В документации указано, что проживающие в доме не зарегистрированы, а право пользования жилым помещением у третьих лиц отсутствует.

Также на торги за 850,5 тысячи рублей выставлена белая Skoda Octavia 2013 года выпуска с пробегом 272,7 тысячи километров. Шаг аукциона на автомобиль с передним приводом и бензиновым топливом составит 45,5 тысячи рублей.

Начальная цена на компьютерное оборудование «Тагилбанка» составляет 4,8 миллиона рублей. В лотах значатся серверы, маршрутизаторы, кластеры, консоли и программно-аппаратный комплекс без носителей информации.

Основная часть лотов — это ценные бумаги, их стоимость оценена в 42,2 миллиона рублей. Кроме того на аукцион заявлена дебиторская задолженность «Тагилбанка» перед «Внешпромбанком» на сумму 28,2 миллиона рублей.

Напомним, «Тагилбанк» банкротится с 2018 года, именно тогда у финансовой организации была отозвана лицензия за неэффективную и убыточную деятельность. Затем на директора Алексея Чеканова, председателя правления Ларису Пестову и ее заместителя Оксану Логинову завели уголовные дела за махинации с ценными бумагами. По решению суда они получили штрафы, избежав реальных сроков. Алексей Чеканов подал апелляцию в Свердловский областной суд, которая была удовлетворена.

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#Евгения Сафина#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Торги#Имущество#Тагилбанк
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