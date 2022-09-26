Имущество банкрота «Тагилбанка» на 80 млн распродают на торгах

Напомним, «Тагилбанк» банкротится с 2018 года, именно тогда у финансовой организации была отозвана лицензия за неэффективную и убыточную деятельность. Затем на директора Алексея Чеканова, председателя правления Ларису Пестову и ее заместителя Оксану Логинову завели уголовные дела за махинации с ценными бумагами. По решению суда они получили штрафы, избежав реальных сроков. Алексей Чеканов подал апелляцию в Свердловский областной суд, которая была удовлетворена.